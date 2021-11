Dnes je pre ňu to, že môže sama mobilom zavolať kamarátke, dať si šampanské alebo si zájsť do reštaurácie, „rajom na zemi“. Po oslobodzujúcom verdikte súdu tak svoju novonadobudnutú slobodu oslávila vecami, ktoré sú pre nás úplne bežné, no pre Britney boli takmer 14 rokov nedosiahnuteľné.

Hitmejkerka Britney Spears kedysi patrila k najväčším popovým hviezdam sveta. Jej odrhovačky ako Baby One More Time, Oops!... I Did It Again či Toxic hrali v rádiách od rána do večera. Potom však prišiel rozvod s raperom Kevinom Federlinom a súd rozhodol, že jej synov Seana a Jaydena dostane do opatery otec. Speváčka sa v roku 2007 verejne nervovo zrútila, oholila si hlavu, napadla dáždnikom novinárov a pohár trpezlivosti jej rodičov pretiekol, keď odmietla vydať polícii deti.

Dostávala vreckové, otec ju vyciciaval

Z dočasného opatrovníctva – takého, aké sa uplatňuje pri nesvojprávnych osobách – sa stalo trvalé a Britney prišla o väčšinu zo svojich slobôd. Stále pracovala, ale nemohla sa napríklad rozhodnúť, že si založí rodinu, a otec Jamie Spears (69) rozhodoval aj o tom, aké kšefty jeho dcéra prijme. Za legálne zastupovanie dcéry v otázkach jej majetku, ale aj osoby si účtoval 16-tisíc dolárov mesačne – plus percentá z jej príjmov. Sama Britney dostávala každý týždeň vreckové 2-tisíc dolárov.

Po verejnom nátlaku fanúšikov súd v Los Angeles pred nedávnom opatrovníctvo Britney ukončil a ona si tak mohla konečne po dlhom čase sadnúť za volant auta. Nepochybne už plánuje aj svadbu so snúbencom Samom Asgharim (27) a keďže konečne môže vysadiť antikoncepciu, tak zrejme aj deti.

