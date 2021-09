Zatiaľ čo mnohé hollywoodske krásky sa rozhodli využiť sociálne siete vo svoj prospech propagovaním výrobkov a módnych značiek, herečka Shannen Doherty si zvolila inú cestu. Prostredníctvom sociálnej siete Instagram dokumentuje svoj život po diagnostikovaní rakoviny prsníka v poslednom, štvrtom štádiu.

Shannen svoj boj s rakovinou zdieľala aj s fanúšikmi. Zdroj: instagram

Na svojom instagramovom účte však nezverejňuje smutné zábery z nemocničného lôžka a návštevy doktorov, práve naopak. Fotografie, ktoré zdieľa so svojimi fanúšikmi, sú plné života a radosti z každodenných maličkostí, ktoré si zdravý človek už možno ani neuvedomuje a neprikladá im veľký význam.

Okrem nádeje, ktorú dodáva ľuďom prostredníctvom svojich fotografií a dobrodružstiev, využíva svoj instagramový účet aj na šírenie osvety o rakovine prsníka, ktorá postihuje veľa žien. Práve správna osveta je pritom pre herečku veľmi dôležitá. "Cítim, že mám zodpovednosť vo svojom verejnom živote, ktorý je odlišný od môjho hereckého života, hovoriť o rakovine a možno vzdelávať ľudí a povedať im, že ľudia vo štvrtom štádiu sú stále nažive a veľmi aktívni," uviedla herečka v rozhovore s novinármi.

V boji s chorobou jej pomáha aj harmonický vzťah. Manžel ju stále vníma ako ženu, ktorá je fit. Zdroj: [email protected]

"Môj manžel hovorí, že by ste nikdy nepovedali, že mám rakovinu," zverila sa herečka, ktorá je od roku 2011 vydatá za fotografa Kurta Iswarienka. "Nikdy sa nesťažujem. Nehovorím o tom, je to už súčasť môjho života," povedala otvorene. Napriek tomu, že jej choroba je v poslednom štádiu, na duchu vôbec neklesá a život si užíva naplno s jedinou ambíciou. "Nemám žiadny zoznam prianí, pretože budem najdlhšie žijúci človek s rakovinou," prezradila o svojich plánoch.

Seriál Beverly Hills 90210 sa stal kultovým nielen v Amerike. Zdroj: [email protected]

Doherty v rozhovore uviedla aj to, že by chcela žiť ešte aspoň 10 až 15 rokov a je vďačná za každý nový deň, čo dokazujú aj jej úprimné slová v príspevkoch na sociálnej sieti. "Ďakujem za každý jeden deň. Prebúdzam sa s požehnaním, že som tu. Že sa mi darí. Že som obklopená blízkymi, ktorí aj naďalej obohacujú môj život, a ďakujem všetkým, ktorí so mnou zdieľate svoju lásku a príbehy," napísala herečka k novým zverejneným portrétom na svojom instagramovom účte. Ani na jednom zo zverejnených záberov by ste pritom nepovedali, že Shannen bojuje s takou vážnou chorobou.

