Je všeobecne známe, že niektoré hollywoodske celebrity, ako napríklad lámač ženských sŕdc Brad Pitt, si mimo kamier nedajú na svojom výzore až tak záležať. Herec nielen že nemá prebytočné maniere a požiadavky, ale taktiež sa snaží na seba zbytočne nestrhávať pozornosť. Rovnako tomu bolo aj na medzinárodnom letisku v New Yorku.

Keď sa v letiskovej hale objavil muž s bielym klobúčikom na hlave, modrou vetrovkou a sivými nohavicami ovešaný cestovnými taškami, nikoho ani len nenapadlo, že sa za rúškom proti covidu schováva filmová hviezda. Pitta, ako inak, čakala na letisku ochranka, ktorá ho odprevadila k autu.

NA US OPEN S BRADLEYM

Brad Pitt pricestoval do New Yorku na finále US Open, ktoré z tribúny sledoval spolu so svojim hereckým kolegom Bradleym Cooperom.

Brad Pitt a Bradley Cooper na US Open. Zdroj: Profimedia

Aj keď to tak nevyzerá, herec v týchto chvíľach zažíva ťažké obdobie. Hviezdu totiž fanúšikovia odsúdili kvôli vyhláseniu Angeliny, ktorú mal sexuálne obťažovať filmový producent Harvey Weinstein na konci 90. rokov. Angelina sa totiž len prednedávnom zverila denníku The Guardian že ju priateľstvo Brada a Weinsteina "veľmi ranilo", keďže s filmovým producentom sa priatelil aj napriek tomu, že Angelinu v minulosti sexuálne obťažoval.

