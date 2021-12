Brad Pitt patrí medzi najväčších fešákov Hollywoodu! Na červenom koberci je vždy upravený a pôsobí ako pravý džentlmen. Ako to už býva zvykom, celebrity sa mimo červeného koberca maskujú ako sa len dá a svoj vzhľad až tak neriešia. Rovnako to platí aj u oscarového herca Brada Pitta.

Brada Pitta mali problém spoznať aj paparaci, ktorí na neho striehli v uliciach Los Angeles. Od sexi idolu z filmov či reklám mal totiž poriadne ďaleko a na narodeninovú párty do klubu Coronet režiséra Judda Apatowa prišiel ako z minulého storočia. Oblečené mal roztrhané džínsové nohavice, ktoré mali najlepšie roky už za sebou, zelené pokrčené tričko, na ktorom mal jednu zelenú a jednu maskáčovú bundu a na hlavu si nasadil biely klobúčik, ktorý mu ladil s topánkami.

Pitt síce vo svojom voľnom čase módu nerieši, za to sa však venuje iným veciam. O jeho najnovší projekt, film z pretekárskeho prostredia, v ktorom si má zahrať aj pilot formuly 1 Lewis Hamilton, sa v Hollywoode medzi filmovými štúdiami strhla veľká bitka. V roku 2022 by mal dokonca uzrieť svetlo sveta aj film Babylon, v ktorom si zahrá po boku Margot Robbie. Aj keď sa Pitt na ponuky sťažovať nemôže a v kariére sa mu mimoriadne darí, v jeho súkromí to až tak ružovo nevyzerá.

Brad Pitt a Angelina Jolie oznámili rozchod v roku 2016. Zdroj: Profimedia

Aj keď s Angelinou Jolie nežijú v jednej domácnosti už niekoľko rokov, aj naďalej sa stretávajú na súde. Dvojica sa totiž ani po piatich rokoch nedohodla na opatrovníctve šestice svojich detí, či už biologických, alebo adoptovaných.

