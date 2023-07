Herečka, známa aj s populárneho siktomu Ženatý so záväzkami, si v živote prešla viacerými vážnymi chorobami. Potom, čo jej bola diagnostikovaná rakovina prsníka v roku 2008, sa Christina Applegate rozhodla podstúpiť dvojstrannú mastektómiu a liečbu chemoterapiou.

Akoby toho nebolo málo, krásnej herečke diagnostikovali po ukončení liečby roztrúsenú sklerózu. Stalo sa tak počas natáčania seriálu Dead to Me v roku 2021 a odvtedy sa jej stav veľmi nezlepšuje. Okrem problémov s chôdzou a kilami navyše má problém celkovo s motorikou a pohybom.

Herečka sa najnovšie rozhovorila aj o svojom probléme pre Vanity fair: ,,Nikdy to nie je dobrý deň." Presná príčina ochorenia nie je známa, ale ovplyvňuje centrálny nervový systém a môže spôsobiť príznaky ako únava, necitlivosť, bolesť, problémy s pamäťou a dokonca aj slepotu alebo paralýzu.

Herečka Christina Applegate predtým, ako jej diagnostikovali vážnu chorobu. Zdroj: Getty Images

Podľa jej slov má momentálne aj problémy vôbec vojsť do sprchy. Má totiž strach, že by sa mohla pošmyknúť a v jej stave by to mohlo byť fatálne. Momentálne je na tom tak, že zvládne s pomocou došoférovať krátku vzdialenosť, no nikdy nie sama. Herečka sa aj vyjadrila o svojej hereckej kariére, ktorú zjavne bude musieť povesiť na klinec. Fanúšikovia však veria, že sa s ťažkej choroby dostane a vráti sa pred kameru.

