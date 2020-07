Jevgenij Pľuščenko s manželkou Janou Rudkovskou sú hrdými rodičmi rozkošného synčeka Alexandra. Napriek tomu, že má chlapček len sedem rokov, je jeho život hotovým utrpením. Namiesto šantenia so svojimi rovesníkmi má totiž Alexander nastolený prísny režim a tvrdé tréningy, ktoré mnohokrát pôsobia bolestivo aj pre dospelého človeka.

Alexander Pľuščenko má doma hotové peklo. Zdroj: instagram

Prísny tréning malého Alexandra by mal zabezpečiť jeho úspešnú kariéru krasokorčuliara. Tréningy, ktoré vedie jeho otec, sa však mnohým zdajú extrémne tvrdé. Na mnohých zverejnených fotografiách a videách, ktorými sa Pľuščenko chváli na sociálnej sieti Instagram, totiž počuť plač a krik jeho malého syna. Samotné cviky, do ktorých ho doslova tlačí, pritom pôsobia veľmi bolestivo, na čo patrične reagujú aj fanúšikovia slávneho krasokorčuliara. Podľa nich totiž tvrdý prístup a drina malého Alexandra hraničia s týraním.

Pohár trpezlivosti a pochopenia však fanúšikom pretiekol, keď sa na Instagrame chlapcových rodičov objavili fotografie z tréningu, kde na malom Alexovi sedela jeho trénerka a celou silou mu vykrúcala detské nožičky. "Nechajte to nebohé dieťa žiť," znie jeden z najlajkovanejších komentárov. "Veď to dieťa rozdrvíte! Vidieť, že sa cíti zle," pridali sa ďalší s odkazom určeným priamo drsnej trénerke.

Jevgenij Pľuščenko podával maximálny výkon aj po 15 operáciách. Zdroj: Profimedia.sk

Nie je to pritom prvýkrát, čo fotografie malého Alexandra vyvolali v Rusku obrovskú vlnu kritiky. Pred niekoľkými mesiacmi totiž podobné zábery zverejnil samotný Pľuščenko. Zábery pôsobili, ako by sa svojmu synovi snažil vykrútiť nožičky. Na ostrú kritiku verejnosti však v tom čase reagovala aj Alexandrova matka Jana, ktorá zmietla všetky obavy fanúšikov. "Mnoho ľudí mi hovorí, že sme k nemu príliš krutí, no mňa moji rodičia mlátili remeňom a dostávala som domáce väzenie... ale, čo? Nevyrástla vari zo mňa slušná ľudská bytosť?“ povedala na margo komentárov Alexandrova mama Jana.

