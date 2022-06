Bola Marilyn MONROE skutočne krásna? Z týchto FOTO bez mejkapu ODPADNETE, spoznali by ste ju? ×

Americká speváčka, herečka, no predovšetkým modelka mala našliapnuté na sľubnú kariéru. Jej kráse sa široko-ďaleko nevyrovnala žiadna žena a niet divu, že všetky chceli byť ako ona. Ako by to však vyzeralo, keby Marilyn, ktorá by sa prvého júna dožila 95. narodenín, chodila bez mejkapu?