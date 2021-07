Podľa konšpirátorov to bol aj jeden z dôvodov, prečo musela byť Diana „odstránená“. Kráľovná predsa nemohla dovoliť, aby mala Diana nie len pomer ale aj dieťa s Egypťanom. Hrozilo totiž, že by musela konvertovať na Islam. A to by v paláci zrejme tak skoro nerozdýchali...

Doktorka Angela Gallopová sa súdnemu lekárstvu venuje už približne 45 rokov a tvrdí, že skúmala obsah princezninho žalúdku po jej smrti. Jej cieľom bolo zistiť, či sa v jej krvi nachádzal tehotenský hormón alebo či užívala antikoncepciu. A aký bol výsledok?

Princezná Diana patrila k najobľúbenejším členom kráľovskej rodiny. Niet teda divu, že jej smrť otriasla celým svetom. Mnohých však trápila otázka práve ohľadom jej tehotenstva. Doktorka Gallopová však prišla s jasným záverom.

Princezná Diana tehotná počas svojej smrti nebola. Očakávanie tretieho dieťatka bolo tak iba ďalšou konšpiráciou, ktorou sa ľudia s takou vášňou zaoberali.

Kráľovná ľudských sŕdc: Priaznivcov na celom svete jej tragická smrť šokovala. Zdroj: profimedia.sk

S princom Charlesom počas života splodila dve deti, a to princa Williama a princa Charlesa, no konšpirátori nedali kráľovskej rodine vydýchnuť ani v tomto smere. Podľa nich princ Harry nie je dieťatom Charlesa, ale Dianinho bývalého milenca Jamesa Hewitta.

Podoba Hewitta s princom Harrym. Zdroj: Twitter

