Westernová dráma The Power of the Dog (Sila psa) a muzikál West Side Story získali v nedeľu hlavné ceny 79. ročníka odovzdávania Zlatých glóbusov, ktoré sú považované za najdôležitejšie americké filmové ocenenia po Oscaroch.

Tento rok však podujatie poznačil faktický bojkot zo strany veľkej časti Hollywoodu pre kritiku organizácie, ktorá ich udeľuje. Odovzdávanie sa tak muselo zaobísť bez televízneho prenosu, účasti nominovaných i hviezdnych hostí a ocenených oznamovali len prostredníctvom sociálnych médií. Informovali o tom agentúry AFP a AP.

Western The Power of the Dog sa presadil v kategórii najlepšia filmová dráma, kde mu konkurovali snímky ako Belfast či Duna. Jeho režisérka Jane Campionová sa stala len treťou ženou v dejinách Zlatých glóbusov, ktorá zvíťazila v kategórii najlepší režisér. Oceneným za tento film bol aj Kodi Smit-McPhee ako najlepší herec vo vedľajšej úlohe.

Rovnako tri Zlaté glóbusy dostal filmový muzikál West Side Story režiséra Stevena Spielberga, a to za najlepšiu komédiu alebo muzikál a pre najlepšie herečky v hlavnej i vedľajšej úlohe – Rachel Zeglerovú a Arianu DeBoseovú. Will Smith a Nicole Kidmanová si "odniesli" trofeje pre najlepšieho herca a najlepšiu herečku v dráme za úlohy vo filmoch King Richard a Being the Ricardos. Najlepším hercom v muzikáli alebo komédii z uplynulého roka je Andrew Garfield (tick, tick... BOOM!).