68-ročná akčná ikona a jeho 44-ročná manželka sa zosobášili pred 14 rokmi 21. marca 2009. Herec napriek vážnej a zhoršujúcej sa diagnóze na významný deň nezabudol a manželku potešil kyticou kvetou. Tá si na oplátku verejne zaspomínala na najkrajší deň v ich spoločnom živote a zároveň nechala fanúšikov nahliadnuť do spomienok na ich desiate výročie svadby v roku 2019, keď si dvojica obnovila svoje manželské sľuby.

Na doposiaľ nezverejnenom videu sa objavili aj dve deti Brucea a Emmy - Mabel Ray a Evelyn Penn, rovnako ako aj Bruceove dcéry s exmanželkou Demi Moore - Scout a Rumer, ktoré spievali a hrali na gitare počas ceremónie.

„Na naše 10. výročie svadby sme sa rozhodli obnoviť naše sľuby na tom istom mieste, kde sme v roku 2009 povedali „áno“. Som taká šťastná, že sme to urobili. Využite každú príležitosť na stretnutie a oslavu s rodinou a priateľmi,“ začala vo svojom príspevku na Instagrame Emma. „Toto sú momenty a krásne spomienky, ktoré si uchováte na celý život,“ dodala. "A musíme tieto spomienky uchovať v bezpečí a nažive pre tých, ktorí to možno nedokážu," dodala Emma, čím naznačila, že Willisovi už pamäť pre jeho diagnózu tak dobre neslúži.



Už skôr tento týždeň počas oslavy Willisových 68. narodenín sa jeho manželka rozcítila a prehovorila o tom, aké náročné je bojovať s touto diagnózou. Zdravotný stav herca sa pritom podľa všetkého zhoršuje každým dňom. Spoločné momenty strávené s rodinou sú tak pre herca čím ďalej, tým vzácnejšie.

Nečakaný dar

Napriek tomu, že to má rodina pre hercovu diagnózu naozaj ťažké, neprestávajú bojovať a dúfať v zlepšenie. Našťastie sú obklopení priateľmi, ktorí im vždy ochotne podajú pomocnú ruku a vnesú do ich života trochu svetla. „Dnes je to 14 rokov manželstva s najväčšou láskou môjho života. Zobudila som sa s plným srdcom, ale moja myseľ sa stále vracala k inému skutku láskavosti, o ktorý som sa chcela podeliť, pretože ma to inšpirovalo,“ začala. "Na školskom podujatí pre naše deti som priateľke spomenula, že zajtra máme výročie. Neskôr v ten deň som dostala správu od mojej priateľky, ktorá povedala, že mi nechala „niečo malé“ pri mojich dverách. Bola to sladká kytica kvetov s poznámkou, ktorá okrem iného hovorila o šťastnom výročí," prezradila dojatá Emma.

Jej priateľka urobila toto milé gesto v domnienke, že samotný herec by na výročie pre diagnózu mohol zabudnúť. Emmu tento skutok dojal, a tak k podobnému činu vyzvala aj ďalších ľudí na sociálnej sieti. "Ak poznáte niekoho, kto sa stará o niekoho iného, ​​nepýtajte sa, čo môžete urobiť, jednoducho to urobte,“ dodala Emma.