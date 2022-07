Veronika Žilková (60)

Čerstvá dôchodkyňa Veronika Žilková sa netají tým, že výška penzie ju rozhodila. "Mám strašne nízky dôchodok. Ešte mi to stále neprišlo vypočítané, ale povedali mi, že bude medzi šiestimi a siedmimi tisíckami, pretože som herečka a vychádza to z divadelného platu, ktoré sú takto nízke. Ale viem, že to má väčšina hercov. Jana Šulcová má podobný dôchodok, mnoho mojich slávnych kolegov, ktorých nechcem vymenovať, majú dôchodky do siedmich tisíc,“ povedala herečka otvorene v rozhovore pre web České důchody.

"Musím povedať, že keď mi oznámili výšku môjho dôchodku, tak som stála pred úradom a plakala som. A hovorila som si, že všetky moje filmy, všetky moje televízie sa mi vlastne do toho dôchodku nepočítajú, pretože sme časť toho obdobia nepodliehali povinnosti platiť sociálne poistenie, pretože sme takzvaná nesústavná činnosť,“ povzdychla si Žilková.

