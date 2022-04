Baby už nebude sedieť v kúte! Jennifer Grey (62) sa po rokoch v šoubiznise otvorila fanúšikom a v memoároch neprehovorila len o svojom detstve či prvých partneroch, ale aj o plastických operáciách a konci kariéry. V rozhovore pre časopis People taktiež prezradila, čo ju po veľkom úspechu v Hriešnom tanci viedlo k takej drastickej zmene vzhľadu, že ju na červenom koberci nespoznal ani jej herecký kolega Michael Douglas.

K plastike ju "dotlačili"

Jennifer Grey pochádza z hereckej rodiny. Jej matka, herečka Jo Wilder, jej už od malička prízvukovala, že keď bude staršia, mala by ísť na plastiku. "Nechcela, aby sme vyzerali ako Židia. To preto, aby ma obsadzovali do filmových úloh," hovorí Jennifer. Jej otec, držiteľ Oscara Joel Grey, si taktiež dal spraviť rinoplastiku.

Takto si ju pamätáme z filmu Hriešny tanec. Zdroj: Movie Stills DB

Nos Jennifer bol však taký ikonický, že ju po zákroku mali problém spoznať nielen fanúšikovia, ale aj hereckí kolegovia. Keď podstúpila druhú plastiku nosa, na červenom koberci ju nespoznal ani Michael Douglas. "To bolo prvýkrát, čo som sa po operácii ukázala na verejnosti. Moja myšlienka stať sa neviditeľnou sa mi zo dňa na deň splnila. Svet ma viac nevidel takú, aká som bola," priznáva pre People.

Pravda o nakrúcaní Hriešneho tanca

Aj keď to vo filme medzi Jennifer Gray a Patrickom Swayzem, ktorý zomrel v roku 2009 na rakovinu pankreasu, poriadne iskrilo, v skutočnosti sa títo dvaja počas nakrúcania nemali dvakrát v láske. "Medzi nami bola nulová chémia," priznala herečka. A nielen to. Podľa viacerých zdrojov sa nemohli počas nakrúcania ani vystáť. Problémom bola samotná herečka, ktorá si na pľaci vyslúžila za svoje správanie prezývku "bojko". „Pôsobí príliš emotívne. Niekedy sa jej tisli slzy do očí len preto, že ju niekto kritizoval, inokedy mala detinské nálady, ktorými nás nútila robiť scény znova a znova,'' napísal vo svojej knihe Patrick len pár rokov pred smrťou.

Prečítajte si tiež: