Malý Dakota Song Culkin, pomenovaný po Macaulayovej zosnulej sestre, sa narodil 5. apríla – a rodičia si ho odvtedy strážia ako oko v hlave.

Odkedy Culkin po hviezdnej kariére v Sám doma a následných osobných problémoch „sekol“ s hereckou kariérou a vyhlásil sa za profesionálneho domaseda, po blonďavom Kevinovi akoby sa zľahla zem. Na verejnosti sa objavoval len príležitostne, napríklad, keď si v roku 2018 „zopakoval“ svoju najslávnejšiu filmovú rolu v reklame pre Google alebo keď sa objavil v 10. sérii seriálu American Horror Story.

S Brendou začal randiť ešte v roku 2017, keď sa stretli pri nakrúcaní filmu Changeland v Thajsku. „Nemôžete byť s ním a nebyť šťastní,“ odhalila 33-ročná herečka v rozhovore, keď sa im narodilo dieťa. „Ľudia si neuvedomujú, aký je milý a oddaný a nežný a chytrý,“ dodala. Kráska, ktorá sa stále živí herectvom, vraj dúfa, že aj Macaulay sa v budúcnosti vráti k svojmu remeslu.

Dovtedy ho však budeme skôr nevidieť ako vidieť, a keď už, bude to zrejme tak ako teraz – so synom na prechádzke. Predtým s Brendou brávali na venčenie len svoje domáce zvieratká, no mačky majú po novom smolu – kočík obsadil najnovší člen Culkinovej domácnosti. Alebo sa budú musieť podeliť!

Pozrite si aj: