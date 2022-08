Hviezda Pomády Olivia Newton-John († 73) nemala starosti len s rakovinou prsníka, nosila navyše na krku ako balvan svoju problematickú dcéru Chloe Lattanziovú (36). Olivia mala Chloe v prvom manželstve s americkým hercom Mattom Lattanzim (63). Ten ju, keď mala dcéra sedem rokov, opustil kvôli sexi opatrovateľke Cindy Jessupovej.

Ako Chloe rástla, robila svojej mame viac starostí ako radosti. Najprv prišli problémy s poruchami príjmu potravy, potom sa k tomu pridali aj drogy a alkohol. V roku 2013 prezradila, že ju sláva matky poznačila, a tiež priznala, že bolo ťažké tráviť veľa času osamote, keď jej mama cestovala. „Bez ohľadu na to, ako veľmi schudla, cítila, že je to málo a musí chudnúť ďalej,“ uviedla pre magazín New Idea Olivia na margo boja jej dcéry s anorexiou. Chloe v tom čase pripomínala na záberoch živého kostlivca.

Bojom s anorexiou však problémy neskončili. Už v 18 rokoch musela ísť dokonca prvýkrát na odvykačku. V tom čase jej fotografie pod vplyvom alkoholu neboli veru žiadnou raritou. „Obe sme bojovali – ja so závislosťou, s úzkosťou a anorexiou a mama s pocitom bezmocnosti počas mojich najtemnejších chvíľ,“ napísala Chloe v roku 2018.

V momente, keď sa s veľkou pomocou slávnej mamičky vyhrabala z jednej závislosti, začala byť posadnutá plastickými operáciami. Celkovo za ne utratila v prepočte takmer pol milióna eur, dala si dokonca odstrániť rebro. Urobené má na tele takmer všetko. Prsia, pery, zadok, stehná aj bruchu. Napriek vráskam, ktoré mame počas života spôsobila, si boli skutočne blízke.

