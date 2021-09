Aj keď Angelina Jolie patrí medzi herečky, ktoré si svoje súkromie nadovšetko strážia, jednu vec sa jej predsa len nepodarilo utajiť! Len pred pár dňami sa objavila v talianskej reštaurácii v centre Los Angeles spolu so spevákom The Weekndom. A zatiaľ čo na rande prišli osobitne, z reštaurácie už odchádzali v jednom aute!

Chýry o tom, že Angelina Jolie a hudobník The Weeknd spolu randia, sa šíria naprieč Hollywoodom už od začiatku júla. Dvojicu v tom čase nachytali paparaci v talianskej reštaurácii Giorgio Baldi v Los Angeles a pred niekoľkými dňami tam zavítali opäť. Aj keď prišli osobitne, po viac ako dvoch hodinách ich bolo vidieť, ako cestou z reštaurácie nasadajú do spoločného auta, ktoré si to namierilo rovno do luxusnej štvrti Bel Air, kde má spevák svoje luxusné sídlo.

Obrovský palác The Weeknda má hodnotu 70 miliónov dolárov a kúpa tejto nehnuteľnosti sa podľa Architecturaldigest radí medzi tie najdrahšie v celom Hollywoode. Dom sa rozprestiera na pozemku o veľkosti 33-tisíc štvorcových metrov, má dva bazény, jeden vodopád, športové ihriská, terasy s výhľadom na mesto a niekoľko luxusných izieb.

Vila The Weeknda v Bel Air má hodnotu 70 miliónov dolárov Zdroj: Profimedia

Medzi Angelinou a spevákom existuje hneď niekoľko zaujímavých väzieb. Spevák v jednej zo svojich úspešných piesní napríklad odkazoval na Angelininu slávnu pútničku. The Weekndovu bývalú partnerku Selenu Gomez zas v roku 2016 spájali s Bradom Pittom. Herec v minulosti randil aj so známou modelkou Bellou Hadid, speváčkou Rosalíou či modelkou Chantel Jeffries.

Anketa Myslíte si, že Angelina Jolie a The Weekend spolu skutočne randia? Áno. 12% Nie. 88% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Angelina bola vydatá trikrát. V roku 1996 si zobrala herca Hackersa Jonnyho Lee Millera, v roku 2000 Billyho Boba Thorntona a v roku 2014 sa na francúzskom zámku zosobášila s Bradom Pittom, s ktorým spoločne vychováva 6 detí.