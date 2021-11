Klebety o smrteľnej chorobe či manželskej kríze Alberta a princeznej Charlene sú v Monaku témou číslo jedna! Predsa len, nebolo to tak dávno, čo sa monacká princezná Charlene (43) vrátila po dlhých 10 mesiacoch z južnej Afriky k svojej rodine, manželovi a dvojičkám. Na fotografiách z letiska, ktoré vznikli po prílete, vyzerala pochudnuto a nezdravo. Všetci si však mysleli, že po príchode do Monaka sa opäť vráti k svojim pracovným povinnostiam. To sa však nestalo.

V dôsledku svojho zhoršeného zdravotného stavu prerušila účasť na plnení verejných povinností a nezúčastnila sa ani na piatkových oslavách štátneho sviatku, Národného dňa Monaka, oznámil ešte minulý týždeň v utorok kráľovský palác. "Ich výsosti sa rozhodli, že pre zdravie princeznej Charlene je potrebné obdobie pokoja a oddychu. Princeznú už niekoľko mesiacov trápi zhoršené zdravie a čaká ju niekoľko týždňov rekonvalescencie," znelo vo vyhlásení.

Princ Albert, princezná Charlene a princezná Gabriella s princom Jacquesom. Zdroj: Getty Images

Na slávnosti sa objavila celá rodina, vrátane princa Alberta a dvojičiek, ktoré poslali svojej mame z balkóna srdcervúce odkazy. V rukách držali transparenty s nápisom: "Mami, chýbaš nám." K celej situácii sa konečne vyjadril aj samotný princ, ktorý prehovoril pre časopis People. „Bola zjavne vyčerpaná, fyzicky aj psychicky. Bola zdrvená a nedokázala zvládať ani svoje oficiálne povinnosti, ani život vo všeobecnosti a dokonca ani rodinný život,“ prezradil princ Albert, ktorý dodal, že Charlene potrebovala urýchlene pomoc. „Nemôžete nikoho prinútiť, aby pochopil, že potrebuje liečbu,“ dodal. Charlene sa napokon pre odchod na kliniku rozhodla sama, avšak mimo Monaka.

Princezná Charlene sa po návrate z Južnej Afriky pochválila rodinnou fotografiou. Spoznávate ju vôbec? Zdroj: Instagram/hshprincesscharlene

„Môžem povedať len toľko, že trpela neskutočnou únavou. Už niekoľko dní nespala a nejedla. Veľmi schudla, čo ju urobilo náchylnou na ďalšie možné choroby,“ priblížil situáciu Albert. Čo sa týka ich manželstva, podľa monarchu je všetko v poriadku a jej opätovný odchod z krajiny nemá s ich vzťahom nič spoločné. To, že musí odísť, už údajne chápu aj ich 6-ročné dvojčatá. "Pochopili, že ich mama nie je sama sebou. Deti v tom veku už týmto veciam rozumejú," ukončil Albert.

