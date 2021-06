Ako vznikali NAJväčšie kinotrháky: Po týchto FOTO už filmy nikdy nebudete vidieť rovnako!

To, čo vidíme v kinách, sa neraz mimoriadne odlišuje od všetkého, čo počas nakrúcania vidí filmový štáb či samotní herci. Dvojnásobne to platí pri snímkach, ktoré hojne využívajú špeciálne efekty. Šikovní filmári si však dokážu s najväčšími výzvami poradiť nielen vďaka zelenému plátnu, ale aj kostýmom či maskám. Výsledok je tak na striebornom plátne dychberúci, no keby ste videli, ako táto mágia vzniká, boli by ste v šoku. Dobrou správou je, že vďaka nasledujúcim fotkám túto možnosť máte!