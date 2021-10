Nie nadarmo označujú britské médiá Kate za "budúcnosť britskej monarchie". Predsa len, vojvodkyňou je už dlhých 10 rokov a za ten čas sa nenaučila iba to, ako sa riadiť prísnymi kráľovskými pravidlami, ale aj to, ako s noblesou vyjadriť svoj názor!

Nie je žiadne tajomstvo, že členovia britskej kráľovskej rodiny majú vyslovene zakázané vyjadrovať svoj politický či kultúrny názor. Princ William sa však v rozhovore pre BBC neudržal a na rovinu povedal, čo si myslí o novodobých pretekoch milionárov do vesmíru. "Potrebujeme, aby sa jedny z najlepších mozgov a myslí sveta namiesto hľadania nového miesta na život snažili zachrániť túto planétu," uviedol vojvoda z Cambridgea, ktorému téma ochrany životného prostredia rozhodne nie je cudzia. Svojho manžela - ako inak - podržala jeho manželka vojvodkyňa Kate, ktorá svoj názor vyjadrila prostredníctvom outfitu.

Kate si na návštevu londýnskej Kew Gardens obliekla svetlozelený kostým, ktorý mala na sebe naposledy v roku 2016. Vojvodkyňa sa v záhradách stretla s deťmi, aby si vypočula ich kreatívne nápady týkajúce sa záchrany našej planéty. Britská kráľovská rodina na čele s princom Charlesom už roky upozorňuje na klimatické zmeny, pre ktoré je "budúcnosť našich detí v ohrození".

Podnikatelia by sa mali viac zamerať na záchranu planéty než na lietanie do vesmíru, uviedol britský princ William v rozhovore pre televíznu stanicu BBC. "Potrebujeme, aby sa jedny z najlepších mozgov a myslí sveta namiesto hľadania nového miesta na život snažili zachrániť túto planétu," uviedol vojvoda z Cambridgea. Zdroj: Reprofoto BBC

V rozhovore pre BBC William taktiež pripomenul, že touto tematikou sa zaoberal už jeho starý otec princ Philip. "Môj starý otec začal pomáhať Svetovému fondu na ochranu prírody (WWF). Neskôr sa klimatickou zmenou zaoberal aj môj otec (princ Charles). To bolo dávno predtým, než sa stal (tento fenomén) v spoločnosti témou," uviedol William.

Vyhlásenie princa Williama prišlo po tom, ako v stredu herec William Shatner letel do vesmíru v rakete vyvinutej americkou spoločnosťou Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa. Zdroj: Profimedia

Toto vyhlásenie prišlo po tom, ako v stredu herec William Shatner letel do vesmíru v rakete vyvinutej americkou spoločnosťou Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa. William uviedol, že on sám nemá "absolútne žiaden záujem" letieť do vesmíru. Pripomenul aj uhlíkovú stopu letov do vesmíru, čo označil za ich "zásadný problém". (tasr)

