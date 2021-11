Spoločnosť Airbnb totiž sprístupnila možnosť "zabookovať" si prenocovanie v ikonickom apartmátne hlavnej hrdinky Carrie Bradshawovej, ktorú v seriáli a filme stvárnila Sarah Jessica Parker (56). A cena? Ak si myslíte, že pôjde o nejakú horibilnú čiastku určenú len pre pracháčov, ste na omyle! Lacnejšie ubytovanie na rovnakej úrovni, popravde, zrejme ani v New Yorku nenájdete.

Byt, aký si televízni diváci pamätajú zo Sexu v meste, nie je úplným originálom - ten totiž v podstate nikdy neexistoval, keďže išlo o televízne kulisy v štúdiu. Firma Airbnb poskytujúca prenájmy nehnuteľností však v rámci propagácie blížiaceho sa dátumu premiéry seriálu "And Just Like That...", ktorý je pokračovaním Sexu v meste, verne napodobnila ikonický (a nie príliš skromný) bytík novinárky Carrie, fiktívnej protagonistky slávneho seriálu.

Nájdete v ňom azda všetko, čo ste videli v seriáli; počnúc šatníkom a končiac dnes už zastaraným notebookom, na ktorom Carrie písala svoje stĺpčeky do novín The New York Star.

Ako si mohla za takúto prácu dovoliť ohromný byt v zámožnej štvrti Upper East Side, zostáva dodnes záhadou...

Podstatné však je, že ani vás jedna noc v takomto štýlovom zariadení nevyjde draho. Keďže Sex v meste oslávil tento rok svoje 23. narodeniny, cena, za ktorú vám Airbnb umožní prenajať si byt Carrie, je neuveriteľných 23 dolárov! Nenachádza sa teda v boháčskej štvrti, ako tomu boli v seriáli, ale v západnej časti mesta, no aj tak... vsadíme sa, že ľudia by sa sem len tak hrnuli, aj keby bola cena desaťnásobne vyššia.

Tak či onak, ponuka je mimoriadne limitovaná; byt totiž bude v rámci jednej rezervácie "k mání" len na jednu noc, a to celkovo dvakrát - 12. a 13. novembra. Ak sa vám však podarí nejakým zázrakom ukoristiť jeden z dvoch možných termínov, čaká vás naozajstná atmosféra seriálu pretavená do skutočnosti. Zoberte si už len ten šatník plný dizajnérskych kúskov, rovnakých, aké v Sexe v meste nosila Carrie. A to všetko si budete môcť sami vyskúšať!

