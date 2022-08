Tak toto si už prehnala! Keď Agáta Hanychová (37) zverejnila najnovšiu fotografiu s Jaromírom Soukupom (53) ľudia sa do nej okamžite pustili. Čo myslíte, zaslúži si to?

Agáta a Jaromír už oznámili, že od 5. septembra budú na Soukupovej TV Barrandov - ako inak - vysielať spoločnú reality show. Nový program dostal príznačný názov Agáta Jaromíra Soukupa. Inšpirovalo ich vraj to, keď videli, že ľudia majú záujem o ich vysielanie na Instagrame.

Zamilovaná dvojica a ich horúce foto v galérii!

Dvojica, ktorú spája láska a už aj práca, odhalila prvé zábery zo štúdia. Sú však naschvál rozmazané - veď musí byť nejaké prekvapenie! Dá sa však vytušiť, ako bude vyzerať obývačka spojená s kuchyňou, kde sa celá paráda bude odohrávať.

Vyzerá to tak, že obývačka bude mať marhuľové steny, šedý kovový luster, dva biele gauče, jednoduchý drevený stolík a kovovú lampu. V kuchyni je čierna retro chladnička, biely kuchynský ostrovček a barové stoličky.

Program bude mať zhruba hodinu a bude sa vysielať trikrát do týždňa. najprv sa bude predtáčať, po mesiaci by chceli ísť naživo. "Preberieme rôzne témy, napríklad rozdiely medzi mužom a ženou. Diváci nám môžu písať otázky a my im budeme odpovedať. Nemienime sa vyhýbať žiadnym témam. A som veľmi rada, že vedľa mňa bude stáť Jaromír, ktorý je rovnako nekorektný ako ja," pochvaľuje si Hanychová.

Nová reality šou má už aj účet na Instagrame. Práve tam dvojica ukázala matne a záhadne niečo zo zákulisia programu. „Bude to o nás, bez filtru,“ sľubuje Agáta. Lenže foto, ktoré k tomu pridala, vyvolalo riadnu kritiku a Hanychová si to od (ne)fanúšikov riadne zlízla. Vôbec ju nešetrili.

Čím pobúrila Agáta fanúšikov? Pozrite sa v galérii!