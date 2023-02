Víťaz Farmy Filip v šou Survivor: VYZLIEKOL si tričko a... TOTO chce ešte veľa driny vo fitku ×

Youtuber Filip "FiFqo" Jánoš (26) odcestoval do Dominikánskej republiky krátko po výhre v reality šou Farma 14. No kým viacerí páni sa v šou Survivor chvália vypracovaným hrudníkom, on ťahá za kratší koniec...