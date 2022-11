Komédiu storočia S tebou mě baví svět pozná hádam každý. Ae len veľmi málo ľudí vie o tajomstve, ktoré si hlavní aktéri zobrali so sebou do hrobu. Režisérka filmu Marie Poledňáková sa nepohodla s jednou z hereckých hviezd!

Super komédia s vynikajúcimi hercami! Film S tebou mě baví svět milujú viaceré generácie. Až teraz však vyšlo najavo, že režisérka Marie Poledňáková († 81) a herec Václav Postránecký († 75) sa kedysi pre komédiu storočia nepohodli.

S tebou mě baví svět sa stala komédiou storočia a milujú ju viaceré generácie. Zdroj: Reprofoto/S tebou mě baví svět

Veľké tajomstvo poznal iba málokto. Obaja aktéri sú už po smrti a to, čo sa stalo, si vzali do hrobu. Vdova herca Postráneckého Helena (75) však teraz vysvetlila, prečo jej muža zranil nekompromisný postoj režisérky.

V komédii S tebou mě baví svět hrali hlavné úlohy Július Satinský, Pavel Nový a Václav Postránecký. Práve pre posledného menovaného bol film z roku 1982 obrovskou srdcovkou. Mal ho vraj najradšej zo všetkého, čo kedy nakrútil. A keďže komédia mala veľký úspech, čakal, že režisérka Poledňáková nakrúti jeho pokračovanie.

Až teraz vyšlo najavo, že Václav Postránecký túžil nakrútiť pokračovanie komédie storočia. Zdroj: CSFD

Lenže, tá sa k tomu nemala, takže herec sa pred dvadsiatimi rokmi pustil do písania sám. Plány mu narušila smrť Jula Satinského v roku 2002, ale napokon pokračovanie dokázal napísať aj bez jeho postavy. „Povedal mi, že to skvelo vymyslel i bez Jula. Bol nadšený, ponoril sa do toho, písal a písal. A tešil sa, čo tomu povie Marie. A jedného dňa sme sa za ňou spolu vypravili,“ prezradila českému Aha! hercova manželka Helena.

Ako zareagovala Marie Poledňáková na Postráneckého návrh čítajte na ďalšej strane!

Za Máriou Poledňákovou zašli do práve dostavanej vily v pražských Nebušiciach, kde režisérka 8. novembra aj zomrela. Hneď, ako vilu poobdivovali a vychválili, spýtal sa Postránecký Poledňákovej, či by si mohla prečítať pokračovanie komédie, ktoré napísal. Prišla však ľadová sprcha. „Manžel to naozaj nečakal, ale Marie všetko okamžite zavrhla,“ prezradila Helena Postránecká.

Marie Poledňáková Postráneckého návrh rázne zamietla. Zdroj: TASR

Mala na to svoje dôvody. Argumentovala vraj tým, že film nemôže mať pokračovanie, pretože mal obrovský úspech a na konci jasnú bodku. „A že by nejaké pokračovanie všetko iba pokazilo,” dodala hercova vdova.

„Vašek bol smutný a ani sa mu nečudujem. Písal to dosť dlho a skončilo to v šuplíku. Nakoniec sa s tým však zmieril a už o tom nehovoril,” prezradila Helena Postránecká.

Po nedávnej smrti režisérky Poledňákovej si však na manželovo dielo spomenula. „Marie mala pravdu, že komédia S tebou mě baví svět bola iba jedna. Ale možno by nebolo zlé predsa len nakrútiť pokračovanie. Stálo by za to, aby sa na to niekto pozrel skúseným okom,” mieni hercova vdova.

Herec v kultovej komédii S tebou mě baví svět z roku 1982. Postavu dirigenta Michala Adámeka si chcel opäť zahrať. Zdroj: Archív

Takže si povedala, že musí manželov rukopis nájsť. „Ani neviem, kde ten jeho výtvor teraz je. Ale určite niekde u nás doma,“ podotýka pani Helena a chystá sa prehľadať dom v obci Říčany pri Prahe.

Sama však nevie, ako si manžel predstavoval pokračovanie komédie. Václav Postránecký bol vraj tajnostkár a neprezradil jej, čo napísal. „Veľa vecí si nechával pre seba. Ale viem, že by ho pokračovanie filmu potešilo,” dodala Helena Postránecká.

Anketa Malo by pokračovanie komédie S tebou mě baví svět úspech? Pochybujem, pokračovania nikdy nie sú také dobré ako prvá časť. 18% Zrejme nie, veľa hercov už zomrelo, aj režisérka - kto by to točil? 50% Záleží na tom, aký je scenár a kto by tam hral. 0% Ak by nadviazalo pokračovanie na pôvodnú myšlienku a vyznenie komédie, možno by z toho niečo bolo. 0% Ak je dobrý scenár, hrajú dobrí herci a ujme sa toho dobrý režisér, môže to mať úspech. 32% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: