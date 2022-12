Predposledný deň roka už tradične patril nadupaným zápasom bojových umení pod organizáciou Oktagon MMA. V pražskej O2 Arene sa to opäť hemžilo prvotriednymi zápasníkmi ale aj krásnymi ženami.

Americký bojovník Gustavo Lopez získal dočasný titul šampióna v bantamovej hmotnostnej kategórii (do 61,2 kg) na turnaji Oktagon 38. V hlavnom zápase večera zdolal domáceho Čecha Filipa Maceka po submisii v 1. kole.

V 12-zápasovom programe sa predstavili aj traja slovenskí bojovníci, z ktorých uspel iba Radovan Úškrt, jeho krajania Milan Paleš a Gábor Boráros nestačili na svojich súperov.

Boráros absolvoval proti Čechovi Václavovi Mikuláškovi boxerský zápas na 4x3 minúty, v ktorom napokon podľahol na body. "Mikulášek, môžeš sa trošku hanbiť. Nedokázal si ma knokautovať. A to som bol celý týždeň chorý a nepripravoval sa," odkázal mu po zápase Boráros.

Dlho hlavu v smútku určite nemal, celý čas ho totiž sprevádzala jeho priateľka Monika Jákliová, s ktorou mali nedávno poriadne turbulentné obdobie. Tá sa na galavečer nahodila opäť do sexy úsporných šatičiek a bola skutočne neprehliadnuteľná.

Radovan Úškrt zdolal Nóra Oleho Magnora po KO v 1. kole a svoju profesionálnu bilanciu upravil na 7 víťazstiev a 3 prehry. V hlavnom predzápase prehral Slovák Milan Paleš súboj pod pravidlami Oktagon underground s Belgičanom Loseneom Keitom po extra kole na body.

"Už po troch kolách som sa cítil ako víťaz a veril som si aj do rozhodujúceho kola. Rozhodcovia to však videli inak. Musím si to pozrieť na videu. Prípadnej odvete sa nevyhýbam, ale určite nie v najbližších mesiacoch," poznamenal Paleš.