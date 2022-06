Sympatickú rodáčku z Hontianskych Nemiec, Viki Matušovovú (31), si mnohí spájajú s jej ryšavými vlasmi, chudučkou postavou, ale za to poriadnym hlasom, vďaka ktorému si v súťaži Elán je Elán vybojovala prvé miesto. Po súťaži sa venovala predovšetkým štúdiu na cirkevnom konzervatóriu a postupom času muzikálovému herectvu. Niekoľko rokov hviezdila na doskách Městského divadla v Brne. Prednedávnom získala prestížne ocenenie Ceny Musical – opereta a stala sa celkovou víťazkou v kategórii „Muzikálová herečka“ roku 2018 v Českej republike.

Pred časom pre www.myzvolen.sk prezradila, že v období, keď sa prihlásila do súťaže Elán je Elán, nemala žiadne očakávania. "Nemala som ani žiadne predstavy. Úprimne som si myslela, že vypadnem hneď v druhom kole. Nejako sa to však podarilo, prešla som viacerými výberovými kolami a napokon som sa dostala do finále, v rámci ktorého som sa stala víťazkou. Do Superstar som sa zapojiť nikdy nechcela, pretože postup v tejto súťaži vnímam v negatívnom zmysle ako veľmi rýchly. Podľa môjho názoru je lepšie vypracovať sa pomaly a postupne," povedala Viktória.

Na otázku, či je možné skĺbiť túto prácu so súkromným životom odpovedala, že to jednoduché nie je a nie je to ani veľmi možné. "Musíte mať partnera z rovnakej brandže, vtedy sa to celkom dá. A to je aj môj prípad," poznamenala mladá speváčka, ktorá sa len prednedávnom stala mamou a pracovné povinnosti tak nateraz vystriedali tie rodinné.