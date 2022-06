Nie je žiadnym tajomstvom, že financie, ktoré Marek zarába, spravuje celá rodina a za sebou majú aj rôzne spoločné developerské projekty, či známu firmu Hamsik Winery. Za touto značkou nestojí len otec futbalistu Richard Hamšík, ale aj Richardov brat Dušan, ktorý je okrem iného tiež zodpovedný za obchodné aktivity súvisiace s týmto biznisom.

A žije si teda na poriadne vysokej nohe, o čom svedčí aj jeho instagramový profil, na ktorom pravidelne zdieľa množstvo rozličných fotografií nielen z pracovného, ale aj súkromného života.

Z nich je jasné, že vedie aktívny život a aj on sa venuje športu naplno. To, že sa poctivo udržiava vo forme, je aj vidno a do vrecka by mohol schovať aj ktoréhokoľvek známeho športovca.