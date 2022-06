V rozhovore pre Startitup Diskusný Klub Michaela Kocianová porozprávala mnoho zo svojej modelingovej kariéry a jednou z tém, ktorá tu zarezonovala, bola aj otázka sexuálneho zneužívania vo svete modelingu. Moderátor diskusného klubu načrtol, že veľakrát sa hovorí práve o tom, že fotografi sa dostávajú tam kde sú aj svojou charizmou a niektorí skúšajú na modelky rôzne "ťahy".

"Mne sa to nestalo, ale samozrejme ako v našom biznise, tak aj v hocijakom inom, možno dochádza k sexuálnemu obťažovaniu. Ja som toho nebola svedkom a nepoznám ani nijakú z mojich kamarátok, ktorej by sa to stalo. Netvrdím, že je to nemožné, samozrejme sme iba ľudia, aj tí chlapi sú iba chlapi a ženy sú iba ženy, no nemyslím si, že by sa to malo opakovať (ak sa niečo také stalo). Všetci by sme mali byť profesionáli a tak, ako sa to možno stalo párkrát v našom biznise, tak sa to určite stáva aj inde. Mal by byť voči ženám trošku väčší rešpekt," myslí si Michaela.

Na poznámku, že sa hovorí aj o tom, že niektoré modelky sa dostali na svoju pozíciu "cez posteľ", zareagovala: "Vyvediem vás rovno z omylu. V našej práci je asi 98 percent gayov. Takže cez tú posteľ sa tam moc nedostanete. Myslím si, že takýto spôsob získať prácu je napr. viac v herectve ako v modelingu. Lebo u nás, či je to agent, fotograf, stylisti, make-up artisti i návrhári, všetci sú zväčša vždy homosexuáli," smeje sa Michaela.

