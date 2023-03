V roku 1992 John Marshall z Gay Times vyjadril názor, že Mercury bol kráľovnou scény, ktorá nemala problém verejne vyjadriť svoju orientáciu, no nemal ochotu analyzovať, alebo sa ospravedlňovať za svoj životný štýl. Bolo to, akoby Freddie Mercury hovoril svetu: „Som, kto som. No a čo?“ a to bolo samé o sebe vyhlásením.

Zdroj: fb.com/Have A Gay Day