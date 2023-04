Zámena manželiek je jednou z česko-slovenských šou, ktoré nás hádam nikdy neprestanú šokovať. Poriadna dávka exotov, vulgarizmy, rodinné drámy, hádky a špina či bordel - to nás jednoducho baví.

Jednou zo zapamätateľných tvárí sa stalo aj kontroverzné a agresívne, no malé žieňa z Kladna, ktoré médiá zvyknú označovať aj ako špinďúru Luciu. Tá si veru na obrazovkách urobila poriadnu hanbu. Ako to už býva zvykom, na trápne momenty jej diváci či fanúšikovia jednoducho nedovolia zabudnúť.

Na obrazovkách odhalila spoločnú a zároveň poriadne zanedbanú domácnosť s vtedajším partnerom Standom, ktorý údajne smrdel ako výkaly. Podľa jej slov, vraj z práce. Na konci šou sa však rozišli a čoskoro si našla novú lásku. Zahľadela sa do bývalého spolužiaka Michala, ktorý bol v minulosti odsúdený za vraždu. Posedel si 12 rokov, pretože na námestí v Rakovníku dvakrát bodol pod vplyvom alkoholu a marihuany iného muža.

Lucia sa však nenechala zahanbiť a pomerne rýchlo dokázala, že ani ona nie je žiadne neviniatko. Prostredníctvom sociálnej siete informovala, že aj ona mieri do väzenia. "Dostala som podmienku a peňažný trest za nebezpečné vyhrážanie. Ten peňažný trest som nezaplatila a tak mi to premenili na päťdesiat dní vo väzení," prezradila pre extra.cz samotná Lucia.

Vyhrážať sa podľa jej slov mala svojmu známemu cez SMS. Písala mu, že mu odreže hlavu. "Chcela som od neho 30 tisíc a on mi ich nechcel dať. Za tie esemesky ma nahlásil a tak to dali k súdu, kde som dostala peňažný trest vo výške päť tisíc korún," konštatuje Lucia. Na zaplatenie sumy v prepočte 212,99€ mala rok, no neurobila tak.

Lucia však prichádza s ďalšími šokujúcimi informáciami zo svojho súkromia. Za všetkým má byť jej manžel Michal! "Len kvôli nemu som musela predávať svoje telo, musela som mu dávať prachy, výplatu, dôchodok, len kvôli nemu som sa vtedy vyhrážala. A on nebol za mňa schopný zaplatiť päť tisíc korún? Idem tam vlastne za neho. Ku všetkému ma naviedol," tvrdí Lucia s tým, že mala iba jedného stáleho frajera a práve on má byť tým, ktorému sa vyhrážala. Pre Michala sa vraj predávala dva roky, on to však údajne všetko popiera.

V šou priznala Lucia štyri deti, no neskôr vyplávalo na povrch, že v skutočností ich má až osem. Nie všetky sú však pri mame, štyri chúdence jej už odobrali, pretože sa o ne údajne nevedela dostatočne postarať. Kto sa však teraz postará o zvyšné štyri deti, ktoré sú zverené do jej starostlivosti? Podľa posledných vyjadrení to zjavne manžel Michal nebude...

