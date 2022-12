Je to už 28 rokov, čo Zdeněk Troška nakrútil rozprávku Princezna ze mlejna. Pamätáte si na krásnu Elišku, smelého Jindřicha, zamilovaného čertíka či nesmelého vodníka? Neuveríte, ako vyzerajú dnes! To budete pozerať!

Lucie Bílá si nadšene zahrala čarodejnicu. Zdroj: archív

Pre Luciu Bílú to bolo svojské a unikátne vystúpenie, veď si zahrala mladú čarodejnicu. A maskéri sa na nej poriadne vybláznili! Na filmovanie musela chodiť s predstihom, aby ju stihli zmeniť na strašidelnú čarodejnicu. Ale s úlohou bola Lucie spokojná. Vraj vždy mala v rozprávkach radšej čarodejnice ako princezné, lebo sú akčné, nie statické a posúvajú dej.

Čertíka Yvetty Blanarovičovej diváci milujú! Zdroj: čsfd

Diváci milovali nezbedného čertíka v podaní Yvetty Blanarovičovej. "Som malý, ale šikovný!" Pamätáte si jeho najznámejšiu hlášku? Yvetta Blanarovičová hrala predtým v rozprávke O princezně Jasněnce a létajícím ševci čarodejnicu. A dúfala, že v ďalšej si zahrá princeznú. Ale kdeže! „Keď ma volal Zdeněk Troška do Princezny ze mlejna, tešila som sa, pretože mi napadlo, že by som mohla hrať princeznú alebo kráľovnú," spomínala Blanarovičová. "Keď mi povedal, že budem hrať nie čerticu, ale čerta, myslela som si, že si zo mňa strieľa. Povedal mi na to, že v Česku nie je taký trotl ako ja. Tak som to vzala,“ priznala s úsmevom.

Aj čert, ale aj vodník mali veľmi nápadité masky. Zdroj: profimedia.sk, RCA

Do krásnej mlynárovej dcéry Elišky sa zamiloval aj vodník. Ale nikto sa nečudoval, že sa Eliške nepáčil. Veď bol zelený, mal nemožne veľké zuby a otrasné vlasy. Takže ju len platonicky obdivoval. Ale viete, kto ho hral? Bol to herec Jakub Zindulka, ktorý je spätý najmä s plzeňským divadlom. Znie vám to meno povedome? Áno, je to syn známeho herca Stanislava Zindulku. Predstaviteľ vodníka si tiež vytrpel svoje. Musel si dávať pozor, čoho sa dotkne, lebo zelená farba, ktorou bol natrený, všade nechávala stopy.

A čo hlavní hrdinovia rozprávky? Čo je dnes s Eliškou a Jindřichom? Čítajte ďalej!