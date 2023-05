Najkontroverznejšia postavička zo Zámeny manželiek je späť! Pamätáte si na vtedy sedemnásťročnú Ivu, ktorá bola manželkou Mariána? Mohol jej byť otcom, no odmietal, že je pedofil. Ako sa majú dnes, po piatich rokoch od premiéry?

Kto by len nemiloval Zámenu manželiek! Rodinné drámy, špinavé domácnosti, zanedbané deti či muži tyrani. Ľudia sa už od nepamäti radi pozerali na cudzie nešťastie. Nie je sa veľmi čomu diviť, každý si predsa rád pripomenie, že sú aj ľudia, ktorí sú na tom horšie.

Jeden z najkontroverznejších častí Zámeny manželiek sa stal aj diel, kde sme spoznali Ivu a jej manžela Mariána. Mladučká Iva mala v tom čase iba 17 rokov, pričom Marián je mohol pokojne byť otcom. Dnes má Iva 23 a Marián 51, manželmi sú už sedem rokov.

Podľa slov Mariána sa spoznali ešte keď mala Iva iba štrnásť rokov, no všetko má byť v poriadku, pretože so sexom vraj čakali, kým dovŕši pätnáste narodeniny. Na obrazovkách ukázali zanedbanú domácnosť a dieťa, ktoré nebrali na ruky.

"Nechováme si ju stále, to je pravda. Ale pochovám si ju," vyjadrila sa vtedy Iva. Ich dieťa totižto, keď plakalo, nechali proste tak. Vraj preto, aby nebolo rozmaznané. "Čo sa týka mojej výchovy, tak to ja nezmením," uzavrela to vtedy.

Z ich spoločnej lásky po nakrúcaní šou vzišlo ešte jedno dieťa. V súčasnosti majú ich deti už štyri a sedem rokov. Ak sa pýtate, ako sa za tie roky Iva či Marián zmenili, presvedčte sa v GALÉRIÍ>>>