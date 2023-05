Mladí, menej či viac sympatickí muži, ktorí sa v telke snažili nájsť si lásku, si nás jednoducho získali. Ich pochybné baliace techniky či nesmrteľné hlášky si majú čestné miesta medzi legendami slovenského internetu. A že sa niet čomu diviť!

Jednou z nezabudnuteľných postavičiek sa stal aj samozvaný spevák Tibor. Mladý junák s maďarskými koreňmi, ktorý sám seba označoval ako Jiadjo sa na obrazovkách objavil v dome svojej tety z Veľkej Paky. "Ja tu mám toľko toho, že polovica toho je veľa," vyjadril sa múdro k počtu pesničiek v jeho počítači. V telke sa mu zjavne páčilo viac než dosť, pretože sa potom objavil aj v šou Moja prvá dovolenka.

Tibor sa snažil zaujať dve slečny - Martinku s bezzubým úsmevom, no aj sympatickú a ráznu Júliu. Práve s druhou princeznou si to pokazil nie práve najkrajšími vyjadreniami na účet Martinky - dievčaťa, ktoré malo viac rokov ako zubov.

Trojica sa hneď prvý spoločný deň rozhodla, že si spoločne zaspievajú. Umeleckú chvíľku inicioval práve mladý Jiadjo, ktorý obľubuje najmä maďarské šlágre. Hudba sprevádzala ich spoločné chvíle po celý čas, v skutočnom štúdiu nahrali dokonca autentickú pieseň s názvom Teta, ožeň ma!

"Bola raz jedna šou, prihlásil som sa do nej. Hľadal som ja lásku, dúfam tú nájdem. Potom došli za mnou dve slečničky, ja sa pomaly zoznámim tu s nimi. Ideme do šou," znel refrén nesmrteľnej piesne, ktorá nám v hlave znie dodnes.

Tibor dával už od prvého momentu najavo svoje pocity k obom dievčatám. "Jak sa so mnou rozpráva, to nedovolím niekomu, aby sa tak so mnou rozprával. Nie som žiadna handra," vyjadril sa na účet Martinky. Tá mu nebola sympatická už od začiatku. Problém však nastal, keď ho druhé dievča, Julka, odmietla. Potom mu bola dobrá už aj Martinka, no akosi to medzi nimi nevyšlo.

Po nevydarenom pokuse o spoločné intímne chvíle dospel k záveru, že s ňou nechce mať nič spoločné. Mimoriadne krutým spôsobom ju vyhodil priamo na ulicu a uplakanú ju nechal odísť domov. Tiborov prístup skritizovala aj jeho rodina a nikto im to nemal za zlé. "Dám ti 15 minút na zbalenie, ináč ťa vyhodím, normálne so šatami," zneli Tiborove slová, ktorými Martinku vyhodil.

"Keď sa mi hnusí, tak potom čo? Ja som to bral tak, že s tebou nechcem byť a ani ťa už vidieť. Čo najrýchlejšie sa zbaľ, lebo ťa naozaj vyhodím," povedal jej Tibor na rozlúčku. Po prístupe, ktorý dal Martinke by človek povedal, že si spevák už v živote žiadne dievča nenájde.

Svojím kúzlom sa mu však nejakým spôsobnom podarilo opantať dievčinu menom Anita. A aby toho nebolo málo, zo spoločnej lásky, ktorá však už očividne skončila, vzišiel modrooký chlapček Adamko.

Spevák sa tak stal nečakane otcom a ako to už býva, popri rodičovských povinnostiach mu aj poriadne narástol pupok. Okrem toho však žiadna zmena, Tibor zostal presne takým, ako si ho aj pamätáme z telky.