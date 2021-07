Zuzana Belohorcová život v letnej dovolenkovej rezervácii už dobre pozná. Pred rokom dala zbohom Amerike, kde žila viac ako desať rokov a s celou rodinou sa presťahovala do španielskeho pobrežného mesta Marbella. Už po pár dňoch pobytu sa však s manželom pochválila, že si hľadajú nový dom. To, že to bude ostrov Tenerife, však ani sama ona nečakala.

Jej muž Vlasta sa totiž ukázal ako veľký prefíkanec. Zatiaľ, čo mu Zuzana vehementne tvrdila, že o živote na ostrove nechce ani počuť, zobral tam ich spoločnú dcéru Salmu a syna Nevia. Deťom sa to tak zapáčilo, že už nebolo cesty späť. Postupne si aj Zuzana uvedomila, že na ostrove je aj lepšie počasie a nechala sa presvedčiť.

Zuzana pre český portál super.cz prezradila, že zatiaľ majú na Tenerife prenajatý trojizbový dom s krásnym výhľadom na celé pobrežie. A hneď sa aj pochválila úžasnými zábermi na ich nový domov. A ten výhľad... Taký nádherne modrý oceán s delfínmi ste ešte nevideli! Zuzanin otec jej k fotke hneď pripísal, že dobre urobili, keď sa presťahovali práve na Tenerife, lebo mu to pripomína Miami.

