Mekyho osobnosť a hudba sa len tak nevytratí! Veď ovplyvnila viaceré generácie. Pamätníci i mladí, ktorí poznali speváka iba krátko, si ho môžu pripomenúť na výstave Miro Žbirka: Roky a dni v pražskom Národnom múzeu. Potom sa výstava presunie na Bratislavský hrad.

Celkom 28 panelov ponúka návrat do čias, keď sa na lavičke na bratislavskom Račianskom mýte začala kariéra legendárneho speváka, skladateľa a gitaristu. Trvala viac ako 50 rokov a skončila sa nečakane vlani v novembri.

Katka Žbirková totuto fotkou oznámila, že výstava o Mekym bude aj v Bratislave. Zdroj: FB/Miro Žbirka

Návštevníci výstavy si môžu prehliadnuť veci zo Žbirkovho osobného aj profesijného života, napríklad gramofón z mladosti, magnetofón Sonet Duo, oblečenie, koženú bundu, tenisky, ktoré nosil k obleku či typické okuliare.

Ak budete v Bratislave, zájdite do parku na Račianskom mýte. Na mieste, kde kedysi Meky hral, je teraz osadená nová lavička, aby pripomenula obľúbeného speváka. A môžete si tam zaspomínať, čím bol Žbirka pre vás.

A veru je za tie roky na čo spomínať!

Mekyho mama Ruth Gale pochádzala zo severného Londýna a otec Šimon Žbirka z Trnavej Hory. Zoznámili sa v roku 1943 počas druhej svetovej vojny v londýnskom pube Green Man. Po svadbe sa im v Londýne narodil prvý syn Jason.

Mladá rodinka sa po vojne presťahovala do Bratislavy. Tu sa manželom v roku 1948 narodil syn Tony a o štyri roky najmladší Miroslav.

Spevákova manželka prekvapila krásnymi fotkami z rodinného archívu. Takéto má spomienky na svoju lásku a deti. Zdroj: instagram.com/mirozbirka/

Keby si niekto myslel, že bol pokojné dieťa, bol by na omyle. „Vždy som mal túlavé topánky. Mal som štyri alebo päť rokov, keď som sa prvýkrát stratil. Zrejme to nie je náhoda, že teraz bývam inde, než som sa narodil. V kine Čas na Poštovej ulici ma vtedy otec našiel, ako pozerám grotesky s Chaplinom. Charlie Chaplin bol môj prvý ‚Bea­tles‘,“ povedal sám Žbirka počas rozhovorov do knihy Meky (Ikar, 2002). Stratil sa viackrát, vždy, keď bol niečím fascinovaný. Rodičia ho vraj ťažko zvládali.

Za socializmu mal s bratmi zromantizovaný pohľad na Spojené kráľovstvo. „Mysleli sme si, že každý na Západe je strašne bohatý. Keď to u nás zachádzalo už priďaleko, mama nás vrátila do reality. Bol som jej za to vďačný. Keď som už mal možnosť vycestovať do Anglicka, nič ma tam neprekvapilo. Nevyrastal som v bohatej rodine, ale celé detstvo som si myslel, že sme bohatí. Obdivujem rodičov, že mi tento pocit dokázali dať.“

