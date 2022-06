O Martine Schindlerovej nebolo po skončení súťaže Superstar veľmi počuť a svoje súkromie si intenzívne strážila. Od rozvodu z jesene 2018 si však užíva single život a svoj instagramový profil pravidelne zapĺňa rôznymi fotografami.

Tie najnovšie vznikli na ostrove Sardínia, kde si Martina chodí pravidelne oddýchnuť. A rovnako tomu bolo aj tento rok. Speváčka predviedla dokonalú postavu, o ktorú sa, ako milovníčka športu, pravidelne stará a málokto by povedal, že má za sebou dva pôrody.

Niet sa čo čudovať, že si potrebovala oddýchnuť - okrem toho, že sa venuje svojím dvom deťom, spieva a pracuje na právnickej fakulte Univerzity Komenského ako pedagóg.

“Uvidím, dokedy to budem stíhať, lebo pracovná náplň je šialená. Spevu sa chcem ďalej venovať a neplánujem sa ho vzdať. Uvidím, ako to budem všetko stíhať a ako to skĺbim. Neviem, ako dlho budem ešte na univerzite, lebo je toho veľa. No cítim sa tam užitočne. Chcem sa však viac upriamiť na spev. Ja by som spievala, aj keby na tom nezarábam,” vyjadrila sa pred časom Martina.

Anketa Sledujete pôsobenie Martiny Schindlerovej? áno 20% nie 80% občas 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný