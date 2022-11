Niekto cestuje po exotike, ja po mužských telách! Ale hocikto u mňa nemá šancu, chlap musí vyzerať fakt veľmi dobre. To tvrdí lovkyňa mužov. Keď ju uvidíte a zistíte, koľko má rokov, neuveríte!

Hana Hykyšová je šarmantná dáma známá ako lovkyňa mladších mužov. Viac o sebe prezradila v televíznej šou u Jana Krausa na TV Prima. Povedala, ako sa s mladšími mužmi zoznamuje a čo od nich žiada. A na sociálnej sieti zase napísala, že mala v posteli pár tisíc mužov.

Hana Hykyšová vo vzťahoch s mužmi nie je žiadna začiatočníka! Navyše sa o svojich zážitkoch a "technike lovu" nehanbí hovoriť. „Niekto cestuje po exotických krajinách, ja po mužských telách,“ predstavila sa Hana Janovi Krausovi naprosto otvorene a bez rozpakov.

Priznala, že sexu ako športovej disciplíne sa venuje takmer 55 rokov. „Sex je môj najobľúbenejší šport. A to nevtipkujem – musíte stále cvičiť a chodiť do posilňovne, aby ste mali kondíciu. Pretože kamasutra je veľmi zložitá. Sú niektoré polohy, ktoré ani nedáte,“ vysvetľovala Hana.

Jan Kraus si vypočul od Hany všeličo zaujímavé. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CUDUnafqTbO

Ako Hana hovorí, so zmyslom pre sex sa musíte narodiť. "Najväčší záletníci a frajerkári, či už muži alebo ženy, kam prídu, tam niekoho zbalia. Majú to jednoducho v sebe. Vidno im to v očiach," hovorí Hana Hykyšová.

