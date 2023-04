Pamätáte si ešte na vlasatého IT odborníka, ktorý sám seba pomenoval ako Projekt DJ Andrej? V nesmrteľnej JOJkárskej šou Mama, ožeň ma zo seba spravil prvotriedneho trkvasa. A ako to už býva zvykom, na trapasy, ktoré si na televíznych obrazovkách narobil, ho jednoducho ľudia nemôžu nechať zabudnúť!

Keď sa objavila na obrazovkách zoznamovacia šou Mama, ožeň ma, možno ste aj vy rozmýšľali, že si takýmto spôsobom nájdete spriaznenú dušu. Podobný nápad dostal pravdepodobne aj mladý junák z Malčíc, vášnivý DJ a IT odborník Andrej. Vtedy ešte totižto nemohol tušiť, že ani po dlhých desiatich rokoch sa ľudia neprestanú baviť na jeho účet.

Čo si budeme hovoriť, jeho hlášky boli natoľko bizarné, že sa stali silnou súčasťou nesmrteľných legiend slovenského internetu. "Skákať mi po hlave nebudeš a totó, čo si teraz zahrešila, tu mi zrobíš dvadsať klikov," vyjadril sa Andrej na adresu vulgarizmov, ktoré vyšli z úst jednej jeho nádejnej devy, drzej Vierky.

Atraktívne, no hubaté dievča z hlavného mesta totižto prinieslo do domu nádejného hudobníka móresy, o akých v Malčiciach predtým ani neslýchali. Nebolo preto veľkým prekvapením, že Andrejovi liezla na nervy už od prvého dňa.

Obe dievčatá sa Projekt snažil zaujať najmä svojou tvorivou činnosťou. Andrej, ako samozvaný programátor už niekoľko rokov zodpovedne rozvíjal ambiciózny Projekt DJ Andrej, pri ktorom mixoval tie najznámejšie piesne do podoby, akú prinesie jeho bujná fantázia.

Multitalentovaný Zemplínčan Vierke a Miške odhalil aj svoje najtajnejšie, no za to poriadne ambiciózne sny. Ciele mal už vtedy stanovené hoci vysoko, ale jasne. A keďže Projektovi sebavedomie skutočne nechýbalo, ani na moment o svojich schopnostiach IT odborníka nezapochyboval. Počas nakrúcania show totižto vyvíjal "operačný systém Windows, ktorý v sebe mal spájať prvky všetkých predošlých verzií Windowsu".

Tento projekt však Projektovi akosi nakoniec nevyšiel. Napriek jeho tvrdeniam, že si bežne navrhuje svoje vlastné programy, jeho plánovanej verzie "prerobeného Windows media professional" sme sa do dnešného dňa, ani po desiatich rokoch nedočkali. Koľká škoda!

Projekt DJ Andrej, ako si ho pamätáme z nezabudnuteľnej JOJkárskej šou! Zdroj: archív

Okrem hudby a IT sa však Projekt stíhal naplno venovať aj športovým aktivitám. Dlhodobo vraj trénoval bojové športy a nikoho pravdepodobne neprekvapí, že tak, ako aj vo všetkom ostatnom, ako športovec, samozrejme, mimoriadne vynikal. "Ja som chodil na džudo. Dosiahol som úroveň majster bojového umenia," vyhlásil sebavedomo pred dievčatami, ktoré sa nestačili ani čudovať.

Andrejovi jeho vtedajší projekt - nájsť si dievča v televízií akosi nevyšiel. A hoci do šou mieril s úmyslom ženy svojou atraktivitou a mužnosťou zaujať, je diskutabilné, či sa mu to skutočne podarilo. Miška ho totižto na šupu odmietla a Vierku zaujímal iba ako sexuálny objekt a zároveň vhodný terč kritiky. Jej otvorené návrhy striedavo Andrej odmietal a zase prijímal, no hviezdy dvojici asi naklonené neboli, pretože okrem jedinej jazýčkovej pusy medzi nimi k ničomu okrem ostrých hádok neprišlo.

Osamelému životu nepochopeného umelca je však, zdá sa, konečne koniec! O tom, že si Andrej našiel partnerku sme informovali iba nedávno. Andrejovi padla do oka Michalovčanka Amália s ktorou tvorí pár od minuloročného augusta. A hoci sa mu teda v telke lásku nájsť nepodarilo, v súkromí sa veci majú zjavne úplne inak. Vlasatý Casanova z východného Slovenska to totižto s partnerkou myslí naozaj vážne. Spoločnú lásku sa dokonca rozhodli spečatiť prsteňom!

"Dnes som Amálku požiadal o ruku, takže sme oficiálne zasnúbení a chceme sa zobrať a byť navždy spolu," vyjadril sa stroho k novinkám Andrej. Podľa všetkého mu vyvolená povedala svoje áno ešte v januári tohto roka.

