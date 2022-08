Vzťah Gregorovej a Koptíka vždy vzbudzoval veľkú pozornosť. Veď je medzi nimi 32-ročný vekový rozdiel! A mnohí nechápali, ako sa mohla vdova po českom národnom poklade, hercovi Radkovi Brzobohatom (†79), dať dokopy s takýmto mladíčkom. Napriek nepriazni, krízam i rozchodu sa však dvojica vždy dala znova dokopy.

Keď herečka predala v Říčanoch pri Prahe vilu, v ktorej bývala s Brzobohatým, kúpila si dom v maďarskej Rajke. Väčšinu času trávi na Slovensku a v Maďarsku, v Čechách už tak často nie je.

Lenže teraz sa prevalilo, že Koptík si zarába ako barman a nedávno Gregorová prišla do Prahy sama, bez neho. Hneď všetci hovorili o konci vzťahu.

Hana Gregorová momentálne na Slovensku natáča nový seriál a do Prahy si odskočila bez mladšieho partnera Koptíka. Sprievod jej robil návrhár Mirko Bárty. Pochopiteľne, že sa jej pýtala, kde ho nechala. „To som vedela, že padne táto otázka. Nie je to pravda, to je všetko,“ povedala Gregorová pre český Showtime televízie Prima.

Hana Gregorová a Ondřej Koptík. Zdroj: profimedia

„Ja sa nepotrebujem ukazovať a ani to nechcem. A keď o mne niečo napíšu, čo mám robiť? Som vo svojej sedemdesiatke asi atraktívna, že o mne tak píšu,“ dodala. Koptíka je však pravidelne vídať v ich dome v Rajke, takže reči o rozchode sú skutočne len fámy.

