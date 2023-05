„Naučiť sa hrať na klavíri bol môj sen od detstva,“ hovorí šéfka módnej televízie Gabriela Ruman Drobová a dodáva, že na realitu sa začal meniť až v covidovom období. „Vtedy som oslovila vynikajúceho klaviristu a učiteľa klavíra Michala Mroceka, či by to so mnou skúsil,“ usmieva sa.

Odvtedy začali ich každotýždenné hodiny klavíra, ktoré si Gabika nesmierne užíva a z hry na klavír má vďaka inšpiratívnemu Michalovi obrovskú radosť.

„Našiel totiž spôsob, ako učiť hru na klavír nekonvenčným spôsobom, ktorý ma nesmierne baví. Každému, kto sa učí hrať by som želala takého učiteľa, akým je Michal Mrocek,“ hovorí nadšená žiačka.

Michal Mrocek ide na to po svojom. „Záujemcov učím hrať na klavíri skladby, ktoré sa im páčia, takže cvičia oveľa radšej,” prezrádza na pohľad jednoduchú metódu. Ak si vyberú ťažkú skladbu, Michal ju hudobne upraví tak, aby ju zvládli zahrať.

Pred rokom a pol začala k nemu z kamarátstva chodiť aj dramaturgička, producentka a riaditeľka módnej televízie Gabriela Ruman Drobová. Naučiť sa hrať na klavíri bolo totiž jej snom od detstva. „O Michala je však veľký záujem, takže som musela dlho čakať, kým ma mohol začať učiť. Ale je to úžasné, je vynikajúci klavirista a učiteľ,“ chváli ho Gabika.

K Michalovi chodí raz za týždeň. Pôvodne sa chcela naučiť zahrať pár pesničiek, ale tak ju to chytilo, že bude pokračovať. „Doma mám krídlo, takže hrám aj na ňom. Manžel je verným poslucháčom. Je to úžasný relax, dokonale si vyčistím pritom hlavu,” pochvaľuje si Gabika. Teraz je jej snom naučiť sa jednu skladbu od Michaela Jacksona. „Ale je ťažká, na tej ešte musím zapracovať,” priznáva.

Michal verí, že to zvládne. „Gabika je mimoriadne talentovaná, cíti a vníma hudbu,“ hovorí pianista. Podľa neho sa neuveriteľne rýchlo učí nové skladby.



„Od srdca verím v jej talent, a preto je naša spoločná cesta tak jedinečná. Myslím, že Gabika je inšpiratívna nielen pre mňa, ale môže byť veľkou inšpiráciou aj pre ostatných, ako si splniť a hlavne žiť svoj sen,“ dodáva pianista.