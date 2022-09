Stratený manžel zarmútil vtedy tehotnú Nikol a do vzťahu s najstaršou dcérou vniesol obrovské napätie. Práve preto prijala prácu policajnej konzultantky. Zlepší nová a zásadná informácia ich vzťah?

Darmo má Nikol IQ 160 a dar dávať udalosti do súvislostí, keď na svoju najdôležitejšiu otázku – kam zmizol Roman? – nepozná odpoveď. Táto neistota trvá už dlhých 15 rokov. Zatiaľ vie len to, že z väzby, kde sa dostal po proteste, ho určite prepustili. Prečo sa teda nevrátil domov?

Vykašľal sa na ňu?

Túto otázku si kladú Nikol a jej 15-ročná dcéra. Tereza zastáva názor, že ich jednoducho opustil, mama oponuje, že to by nikdy neurobil, že sa mu niečo muselo stať. Nikolina šéfka a kolega Roman Kadlec (Kamil Mikulčík) sa pustia do vyšetrovania a nájdu zásadnú stopu!

V hre bolo veľa možností: únik od tehotnej manželky, útek do zahraničia, strata pamäti, choroba, smrť. Rovnako pravdepodobné sú všetky. Ktorá z nich sa potvrdí? Veľké a prekvapivé odhalenie sa spolu s Nikol dozviete už dnes o 20.30 na Markíze.



