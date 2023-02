Kontroverzný Tomy Kotty opäť pobúril svojich fanúšikov a tentokrát v tom nebol sám. Spoločná pesnička s Matúšom Kolárovským, alias YAELom, vyvolala za menej ako 24 hodín poriadnu vlnu kritiky. Poslucháčov prekvapila podobnosť ich nového diela s pesničkou amerického speváka Colsona Bakera, známeho pod pseudonymom Machine Gun Kelly. Konkrétne poukázali na podobnosť s pop-punkovou skladbou maybe spred 10 mesiacov.

Matúš Kolarovský (20) známy pod presudonymom YAEL v pesničke Nehaj tak. Zdroj: youtube

Pod príspevkami na Instragrame, ale aj pod samotným videom na Youtube, sa začali kopiť komentáre. Kým niektorý otvorene vyjadrili znechutenie z počinu interpretov, niektorým to prišlo vtipné. Za komickú označili ich domnienku, že si to nikto nevšimne, "Škoda, že je to len preložená pesnička". Podobne reagovalo niekoľko poslucháčov: "Kedy už spravíte niečo vlastné? Zabudli ste označiť tretieho interpreta. Neviem prečo som čakala originálnu pesničku". Na tieto obvinenia reagoval mladší spevák formou komentátov, kde si ďalej robil z celej situácie srandu.

Matúš Kolarovský (20) vo videoklipe k pesničke Nehaj tak. Zdroj: youtube

Tomy Kotty sa však k veci dosť ostro vyjadril na svojom profile na Instagrame. V pondelok v krátkom videu zdieľal pesničku Nehaj tak a vyjadril svoje znepokojenie. "Videl som tú debatu, ktorá sa pod videom zvrhla, ale osobne tomu nerozumiem. Hneď od začiatku, ešte pred zverejnením, sme otvorene povedali, aby ste nám do komentárov písali maybe, nehaj tak. Takže nerozumiem, čo sa stalo. Myslíte si, že bude Machine Gun Kelly urazený, že sme sa ním inšpirovali a neuviedli sme jeho meno v titulkoch? Myslíte si, že keď ho tam dosť krát označíte, tak si to všimne?" odkázal hejterom. Touto cestou priznal, že pesnička bola naozaj inšpirovaná hudobníkom zo Spojených štátov.