S Jozefom Havlíkom, českým emigrantom vo Švajčiarsku, sa speváčka zoznámila v Prahe krátko pred revolúciou v roku 1989. Preskočila medzi nimi iskra, párkrát si zatelefonovali až sa v roku 1990 vzali. Naďa vtedy kvôli tretiemu manželovi dokonca opustila svoju najväčšiu lásku, spievanie. Odsťahovala sa do Švajčiarska, kde sa Dr. Havlík venoval medicíne - liečbe detí. „Tá časť nášho manželstva, ktorá bola príjemná, trvala veľmi krátko. Potom, sa to už len zhoršovalo až kým neprišlo, ako by som povedala, moje najkrutejšie obdobie, aké som zažila. O chorobe nehovorím, pretože choroba nie je krutá, choroba jednoducho prišla. Ale to, ako si to ten pán vymyslel, ako to realizoval, to bolo strašne kruté. A naozaj jediný, kto to spoznal hneď, bola moja dcéra,“ spomínala v minulosti Urbánková.



Českom otriasla smrť ikony: Naďa Urbánková zomrelavo veku 83 rokov. Zdroj: archív

Otázkou ostáva, prečo sa Naďa do svadby tak hnala. „Viete, v tom čase som mala päťdesiat rokov. A v päťdesiatich rokoch, keď príde muž, ktorý povie - ja si ťa chcem vziať, ty sa budeš mať dobre, keď zatvorím ordináciu, tak spolu budeme jazdiť po svete a budeme si užívať, tvojej dcére zabezpečím najluxusnejšie školy - tak som nemala dôvod váhať,“ priznala kedysi speváčka pre Blesk.cz. Lenže onedlho sa ukázalo, že to nebude také jednoduché.

„Samozrejme vo Švajčiarsku žije mnoho Čechov, tak sa mi ozval jeden muzikant, ktorý pracoval v televízii, a povedal: My by sme boli radi, keby si tu pre nás robila a spievala si. Tak som to povedala môjmu mužovi, ale ten s úplne zúrivým výrazom v tvári mi to zakázal. Takže som vedela, že nemám šancu, ale ani mne to nejako v tom čase ani nevadilo.“

Naďa Urbánková, česká speváčka a herečka na archívnej snímke z 29. júna 2009 Zdroj: TASR

Po návrate do Českej republiky v polovici deväťdesiatych rokov sa doktor Havlík pustil do stavby sanatória U svätej Anny v rodnom meste, Protivíne. Všetko však bolo vybavované a písané na Naďu Urbánkovú. Následne, keď sanatórium krachlo, rovnako krachlo aj manželstvo s Havlíkom. Speváčka tak kvôli manželom nakumulovaným dlhom prišla o všetko a nekonečné súdne ťahanice ju poriadne vyčerpali. „Naozaj sa mi o tom nechce hovoriť, pretože to bolo zlé a strašné. Zase som svojou naivitou naletela niekomu, kto mi bol najbližším. Bol klasický tunel, ale to vtedy nikto nevedel, pretože sa nevedelo, čo je to tunelovanie. Nakoniec súd rozhodol, po dlhej ťahanici, že ja by som si nezobrala jediný halier,“ dodala Urbánková.

Naďa Urbánková kedysi patrila k našim najkrajším a najúspešnejším speváčkam. Počas svojej kariéry získala piatich zlatých slávikov. Zdroj: archív NMH

Následky podnikania Jozefa Havlíka pocítila aj Nadina dcéra Jana. „Pretože moja mamička mala v tom čase trvalý pobyt na mojej adrese a zo zákona exekútor mohol zabaviť majetok manželky, hoci išlo o dlh manžela. Pán Havlík dlžil niekde v Nemecku 20 000 mariek a ja som sa potom rok a pol súdila o svoj starý nábytok a o svoje cédečká. Päť rokov ma systematicky psychicky týral,“ prezradila Jana. „Akonáhle som oslávila 18. narodeniny, snažil sa na mňa márne previesť svoju úplne zadlženú firmu,“ hovorí dcéra Jana s tým, že jej o niekoľko rokov zaklopal exekútor na dvere. „To všetko kvôli človeku, ktorý ani nebol môj biologický otec a doma mi hovoril „ten parchant“ alebo „ten bastard“,“ dodala na Havlíkovu adresu v roku 2019, kedy zomrel.

Prečítajte si tiež: