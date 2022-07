Populárna slovenská kapela IMT na čele s Ivanom Táslerom aktuálne koncertuje po celom Slovensku. Pri príležitosti 30. výročia od založenia kapely pripravili pre svojich fanúšikov Summer Tour, v rámci ktorej robia šou v takmer každom väčšom meste.

V nedeľu mala kapela zastávku v Bratislave na petržalskej strane brehu Dunaja. Kedže ide o špeciálne turné, na koncert si zavolali aj dvoch hostí. Prvým bol umelec Viktor Frešo, ktorý skupinu doprevádzal niekoľko pesničiek na bicích.

Druhým hosťom, o pár pesničiek neskôr, bol choreograf a umelec Ján Ďurovčík. Spolu s Táslerom si na pódiu zaspomínali na staré časy, a divákom rozpovedali, ako spolu pripravovali veľké a známe projekty ako napr. IMT Smile a Lúčnica.

Potom však prišlo niečo, čo nikto nečakal! Ďurovčík vzal mikrofón do ruky a oznámil, že si s Táslerom zaspieva aj jednu pesničku. "Neviem, či to bude dobré, ale ja si to určite užijem," povedal so smiechom pri prvých tónoch hitu Myslím, že môže byť.

Napriek tomu, že Ďurovčík určite lepšie tancuje, ako spieva, diváci ho odmenili veľkým potleskom. A tak ako avizoval, stalo sa aj naozaj - bolo videno, že on si toto netradičné vystúpenie mimoriadne užil.

