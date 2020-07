Štefan Martinovič sa počas pandémie rozhodol, že rozbehne vlastnú reláciu na YouTube s názvom Home sweet home, v ktorej spovedá známe tváre. Nedávno sa spojil s herečkou Zuzkou Kubovčíkovou Šebovou a tá mu prezradila aj také veci, o ktorých by inak verejne nehovorila. „Ja som aj cez koronu žila tak, ako som žila aj doteraz. Teda, že vstaneš a makáš až do večera. Ihrisko, pieskovisko, kaša, jedlo, zemiaky, plienky, odplienkovať, nakŕmiť, vycikať, pomodliť a spať. My máme našťastie záhradu, takže to nás zachraňuje. Aj môj manžel sa tam realizuje, plní si tam všetky sny, na ktoré doteraz nemal čas. Takže čo-to už porobil aj vyrobil, premaľoval zábradlie...“ opísala Zuzana obdobie korony, ktorá si na tom všetkom našla aj mnoho pozitívneho.

Manželia Kubovčíkovci. Zdroj: archív



„Takéto niečo, čo sa už nikdy nezopakuje v tom zmysle, že vnútorný stres z manažovania všetkého okolo akoby upadol. Lebo keď sme napríklad točili, tak na Hornú Dolnú sa chodieva veľmi skoro. My tam niekedy chodíme o 3.30 alebo o 4. ráno, takže už dva dni predtým máš z toho chvenie, ako to celé nastaviť, zmanažovať a pripraviť. A toto počas pandémie úplne zmizlo, čiže vidím to aj na Miškovi, aj na sebe, že večery sú pokojné, lebo vieš, že ráno bude pokojné ráno a že si robíme len to, čo chceme my. Takže v tom som videla to najväčšie pozitívum. Aj keď sa bavím s inými ľuďmi, čo majú deti, tak najväčší stres je vždy to ráno. Deti vychystať, porozvážať, prídeš do roboty a už si polozničený človek. A toto odrazu zmizlo,“pokračovala Zuzana, ktorá aj pre manžela na jeho okrúhlu 40-ku, ktorú oslávil 17. mája, v čase korony, nakúpila všetky darčeky online.

