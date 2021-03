Šiesty ročník markizáckej Tvojej tváre prišiel so zmenou v zostave poroty. K Zuzane Kubovčíkovej Šebovej a Máriovi Kulymu Kollárovi pribudla totiž Lujza Garajová Schrameková. Herečka z jojkárskych Našich tak po rokoch nahradila Zuzanu Fialovú. Lujza je síce známa aj z Česko Slovensko má talent, no uvidíme, či si získa priazeň aj markizáckych divákov. Štvrtá stolička je vždy voľná pre hosťujúceho porotcu, ktorý bude v každej epizóde prekvapením. V prvej časti sa ukázal Marián Čekovský.

Fialová bola 5 ročníkov ako porotkyňa v šou Tvoja tvár znie povedome. Zdroj: TV Markíza

Fialová bola ozdobou tejto šou od jej úplného začiatku. Tentoraz sa však diváci budú musieť zaobísť bez jej temperamentu a vtipných hodnotení. O Zuzane je totiž známe, že si nedáva servítku pred ústa a často povie nahlas aj to, čo by nemusela.

Dangl zo šou načas odišiel z dôvodu, že na čas chce pôsobiť v Amerike, no prečo televízia vyšachovala aj ostrieľanú Zuzanu? „Viete čo, sama by som sa nerozhodla lepšie. Už v minulej sezóne mal nastať nejaký refresh. Je to takto dobré, ako to je. Divák potrebuje nové stimuly, aj činnosť, ktorú som robila, sa začne opakovať a aj človek si to potom uvedomuje. Takto to je úplne super,” prezradila nám Fialová s tým, že toto rozhodnutie vôbec neľutuje.

Prvé kolo Tvojej tváre. Zdroj: tv markíza

„Myslím si, že na to, že tam nebudem, je najlepšie riešenie, aké sa mohlo stať aj vzhľadom k tomu, že televízia potrebuje dynamiku. Keby to bol detektívny seriál, to je iné, ale takáto šou potrebuje mať svoju dynamiku. Bolo to z oboch strán,” dodala. Herečka však úplne na programy tohto typu nezanevrela.

„Možno Let´s Dance, to už tu dlho nebolo, to by sa mi asi páčilo. Ale to moje smerovanie sa akoby zintímnilo. Chcem sa venovať iným veciam ako šoubiznisu. Robila som už 11 veľkých šou, stačí. A nie som si sebou istá, či by som vedela byť radostná v tejto situácii v týchto šou,” dodala herečka, ktorá tak narážala na už rok trvajúci „zastavený” život pre pandémiu koronavírusu.

Prečítajte si tiež: