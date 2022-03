Zuzanita to v Bez servítke prepískla: Oblečená ako do EROTICKÉHO FILMU! Svietili jej iba MELÓNY ×

Zuzanita Žilinčíková (36), ktorá je známa z jojkárskej šou Take me out, v relácii Bez servítky už stihla predviesť nielen svoj zväčšený zadok, ale aj gigantické prsia. Súťažiaci Ivan nevedel nielen jesť, ale ani sústrediť sa na program.