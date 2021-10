Zuzanu a Reného čaká vo štvrtok súd, na ktorom sa bude ďalej rozhodovať o ich osude, keďže trestné stíhane na ich osoby naďalej pokračuje. Plačková sa aj preto ešte stále nemôže na sociálnej sieti otvorene vyjadriť. Jej príspevky po štvrtkovom prepustení venovala iba osobám, ktoré ju najviac sklamali. „Nikdy nie je neskoro, aby ste si upratali vo svojom živote a začnite práve falošnými ľuďmi a prísavkami, ktorých aj tak nepotrebujete! Tých skutočných priateľov spočítate na jednej ruke! Je to smutné, ale je to pravda,” odkázala Zuzana už teraz svojim bývalým kamarátom.

Zásah NAKA v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou v obci Miloslavov. Na snímke Zuzana Plačková. Zdroj: EMIL VAŠKO

A keďže sa hovorí, že zviera je oveľa vernejšie ako človek, kúpila si malé prasiatko. „No takže prvé prasiatko máme, volá sa Tinky a ešte chceme jedno, samičku Lalinku. Vždy sme si s Reném hovorili, že keď sa budeme sťahovať do domu, budeme mať prasiatka. Tak úplne sa teškáme teraz. Veľmi si to užívame. A je fakt inteligentné. Normálne chodí cikať a kakať na plienku, má svoj pelech, kde spinká. A toto je vlastne to prasiatko, čo ostane maličké,” dodala.

