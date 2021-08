Vačková síce už prekročila prah 50-ky, no je v skvelej forme a vďačí za to aj zmene stravovania. „Odborníci mi vysvetlili, ako to funguje. Zistila som, kde som robila dlhé roky chyby. Myslela som si, že to ovládam, už som držala ‚osemtisíc‘ diét a aj sa mi podarilo v minulosti schudnúť, len som zase pribrala. A toto som chcela zdieľať aj s inými ženami,“ prezradila nám nedávno Vačková, ktorá sa dlhé roky mýlila v tom, že vločky s jogurtom sú málo kalorické.

Vačkovej ofina naozaj pristane. Zdroj: Instagram.com/@zuzanavackova

„Myslela som si, že keď si dám na raňajky ovsené vločky s jogurtom, orechmi a banánom, je to O. K. a zdravé – ale má to toľko kalórií, že je to asi tretina môjho celodenného príjmu kalórií. Napríklad som si často kupovala do auta sušené ovocie a orechy, aby som nejedla hlúposti, ale obe tieto potraviny majú toľko kalórií, akoby som si dala dve polievky a tri šaláty,“ povedala herečka. Možno tak prekvapila ďalšie ženy, ktoré sa snažia chudnúť podobne.

