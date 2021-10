Zuzana Vačková si za posledné roky na sociálnej sieti vybudovala slušnú fanúšikovskú základňu. A hoci aj ona to využíva na propagáciu rôznych výrobkov, za čo každému influencerovi firmy slušne platia, rozhodla sa, že svoj účet využije aj na správnu vec. Keďže ju sleduje už 104-tisíc ľudí, spojila sa s psychologičkou Máriou Tóthovou Šimčákovou a spoločne začali hovoriť o tom, ako vyzerá zneužívanie detí, kde všade sa deje a ako deťom pomôcť.

„Ja som chcela priniesť túto tému, aby sme deťom, ktoré si niečím takým prechádzajú, spolu s pani psychologičkou ponúkli nejaké rady, ako sa ochrániť. Ako z tej zlej skúsenosti vyjsť von alebo ako predchádzať, aby sme sa do takej situácie vôbec dostali,” povedala nám Zuzana, ktorá sa netajila tým, že to celé spustila práve pandémia. „Uvedomila som si, že keď prišla pandémia a prvýkrát nás zavreli doma, že aké mám ja s rodinou medzi sebou dobré vzťahy. A zamýšľala som sa nad tým, že ak niekto nemá peknú rodinu a nemá pekné vzťahy, napríklad, že je v rodine alkoholik alebo násilník a deti žijú v takomto pekle zatvorené 24 hodín niekoľko mesiacov a nemajú s kým komunikovať, tak to musí byť peklo na zemi. A vtedy som si povedala, dajme na YouTube nejaké návody, rozhovory na túto tému. Tak sme to spracovali a ono sa to nejako spustilo. Je mi jasné, že mnohým mladým ľuďom, ktorí zažili alebo zažívajú niečo podobné, to do istej miery pomohlo a som veľmi vďačná,” reagovala Vačková, ktorú dnes deti kontaktujú aj prostredníctvom sociálnej siete.

Zuzana spolupracuje so psychologičkou. Zdroj: youtube.com

Koľko správ denne dostane? „To sa nedá tak paušalizovať. To sú veľmi opatrné dotyky. Po čase som si vytvorila nový instagramový účet s názvom Aj ja to poznám, kde mi píšu skúsenosti dievčatá, ktoré majú od toho už odstup a sú dospelé a možno majú aj svoje deti. Dokážu o tom rozprávať, čo prežili a my tam ich skúsenosti spracúvame a dávame to ako posty, aby ľudia, ktorí niečo podobné prežili, vedeli, že v tom nie sú sami. Treba o tom hovoriť, aby vedeli, že to nie je ich vina a že sa nemusia obviňovať,” pokračovala herečka.

Prekvapujúce je najmä to, že často rodičia, ktorých herečka následne kontaktuje, neveria, čo im hovorí. „To sa, samozrejme, stáva. Je to však ťažké, to je prípad od prípadu. Rodičia sa snažia robiť všetko najlepšie, ako vedia a ťažko niekto verí tomu, že jeho dieťa, ktoré má 12 či 13, môže zažívať nejaké hrozné veci na mieste, ktoré rodič považuje za bezpečné,” zverila sa nám Zuzana, ktorá priznala, že komunikácia s obeťami začína veľmi pomaly a je náročná.

Zuzana Vačková sa snaží pomôcť deťom. Zdroj: Instagram.com/@zuzanavackova

„To sú šialené zážitky, traumatizované, o nich sa niekedy nedá ani rozprávať. Mám taký pocit, že ľudia, ktorí mi píšu, skôr hľadajú pochopenie, lebo ho inde nevedia nájsť. Doma to nechcú povedať, lebo sa hanbia, boja a asi z tých našich postov asi vycítia, že ich tam chápeme a že vieme, ako je to pre nich ťažké,” vysvetlila Vačková, ktorú ako malú tiež nechutne zneužili. „Ja som zažila nejaké veci, ktoré som vytesnila a nikdy som o nich nikomu nechcela povedať. Ale keďže už aj ja mám deti dostatočne veľké, tak si na to viem spomenúť. Keď som mala 10 rokov, išla som na klavír. Zavolal na mňa taký pán v červenej škodovke, či by som mu nemohla pomôcť. Samozrejme, išla som. Prišla som k autu a on onanoval a chcel, aby som mu s tým pomohla. Viete, dospelý človek si povie, veď jej neublížil, nedotýkal sa jej, ale v tom veku to bolo pre mňa strašné. Nikomu som o tom nepovedala. Viem o tom hovoriť až dnes. Strašne som sa za to hanbila. Vtedy by som sa najradšej pod čiernu zem prepadla. Cítila som sa pošpinená už len tým, že som to videla. Keď som mala asi 14 rokov, tak som prvú pusu dostala od hnusného bradatého chlapíka v nákladnom aute, ktorý ma tiež zavolal, že potrebuje s niečím pomôcť. Snažím sa to trošku dať do popredia. Mojím zámerom je, aby rodičia komunikovali so svojimi deťmi, aby sa ich pýtali a aby im rodičia vysvetlili, kde sú hranice. Mali by vedieť, že ich ľudia nesmú biť, dotýkať sa ich a že nesmú poslúchať dospelých, ktorí im hovoria, toto nemôžeš nikomu povedať,” dodala.