Daniela Peštová (51) je vzorom pre mnohé ženy. Je dôkazom toho, že starnúť sa tá s gráciou a noblesou. Nemá na sebe žiadne plastické vylepšenie a každú svoju novú vrásku miluje. Aj ju však trápia boľavé ženské problémy. Najviac ju šokovalo, keď prakticky za noc stratila chuť na sex. Daniela Peštová o tom veľmi otvorene prehovorila v podcaste časopisu Harper's Bazaar Big Questions. „Menopauza prišla oveľa skôr, ako som čakala,“ priznala.

Daniela Peštová otvorene hovorí o menopauze. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Menopauza prekvapila modelku, už keď mala 45 rokov. Nečakane, z mesiaca na mesiac, skrátka jej telo „vyplo“ menštruáciu. „V prvej chvíli som si myslela, že som tehotná. Strašne ma to vydesilo, pretože štvrté dieťa som naozaj neplánovala a navyše som už bola staršia. Nenapadlo mi, že by to mohla byť menopauza. Bol to pre mňa dosť šok,“ priznala v podcaste s tým, že sa na menopauzu chystala v päťdesiatke. Daniela sa nevyhla ani odpovedi na to, ako zasiahla menopauza do jej spálne. „Aspekt, ktorý ma určite najviac prekvapil, je pokles libida. Nečakala som, že sa to stane v podstate cez noc. A to mi prekážalo úplne najviac z tých rôznych príznakov,“ povedala otvorene pre podcast Big Questions. Modelka pripomína, že o téme treba hovoriť, ale nečakať, že rodina či muži budú riešiť do detailov a neustále naše problémy.

Herečka Zuzana Vačková nebola nikdy spokojnejšia. Zdroj: MICHAL SMRČOK

O tejto téme sa rozhodla nahlas hovoriť aj herečka Zuzana Vačková. Ženám radí, aby si pozreli hru Klimaktérium, v ktorej účinkuje. „Je to komédia o ženskom starnutí, ale ja toto predstavenie považujem za nesmierne osvetové, pretože s humorom a nadhľadom ukazuje, čo ženu čaká, keď príde menopauza,” hovorí. „Nie každá žena, keď príde do obdobia menopauzy, dokáže pomenovať svoje problémy otvorene – vnútorná podráždenosť, nespavosť, ale neuvedomí si, že je v menopauze, že prechádza hormonálnou zmenou, že nespí, že je nervózna, že sa potí, že to zapríčinila fyziológia,” povedala nám Vačková. ,,Mnohí muži po predstavení prichádzajú za nami na autogramiádu, hovoria, ďakujem, oveľa viac teraz svojej žene rozumiem. Aj mladí muži z realizačného tímu, ktoré len začínajú vzťahy, hovoria, že viac rozumejú svojej mame a ženskému svetu," priznala nám blondínka.

„Povedzme si otvorene, väčšinou prichádza toto obdobie v manželstve, ktoré má za sebou povedzme 20 a viac rokov, a keď potom príde k nejakému ochladeniu, odcudzeniu, že tá žena je iná, často si to muži môžu vysvetľovať mylne v tom, že á, tak náš vzťah už ide do fejdautu, á, náš vzťah už nie je okej, ó, ona je teraz nervózna, asi jej na mne niečo prekáža. A to vôbec nie je pravda,” pokračuje Zuzana, ktorá, ako sama priznala, že už je tiež v tomto období. „Nehanbím sa za to, že som v tom období. Chcela by som vyzerať na 30 až do smrti (smiech), ale telo má svoj život, ktorý sa nedá zastaviť. Som vďačná mojej insta kamarátke Lucii Ďurčekovej, ktorej profil, s ktorou robievame takéto živé diskusie, pomenováva veci správne a presne. Bavíme sa o problémoch v intímnom živote, ktoré nastupujú, pretože ženská sliznica v intímnych partiách neprodukuje toľko vlhkosti ako v mladosti, nie je to spôsobené zníženou túžbou po sexe, že nemám záujem, ale fyzicky je to tak,” vysvetľuje herečka, ktorá sa príchodom menopauzy nijako „nezrútila”.

Na snímke je Kristína Tormová a Zuzana Vačková. Zdroj: MATEJ KALINA

„Povedala som si, ó, vítaj, ok, čo mi prinášaš? Keď dievča prichádza do obdobia prvého menzesu, tak to všetci oslavujú a s láskou sa pozerajú na tú rozkvitajúcu mladosť, myslím, že s rovnakou láskou by sme mali vítať aj to, keď nám mladosť máva a pomaličky odchádza, prechádzame do obdobia zrelej ženy, lebo úprimne, nikdy som sa necítila lepšie ako teraz. Ja to na sebe cítim tak, že kým som bola v období, že som mohla mať deti, tak som sa inak stavala k životu. Teraz sa cítim oveľa slobodnejšia, zrelšia, pokojnejšia,” dodala.

