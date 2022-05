Tlučková prijala pozvanie do šou Petra Marcina „Neskoro večer”, kde opäť nebola núdza na rôzne príhody či zážitky. „Boli sme raz s Martou na Srí Lanke. Mám z toho príjemné a krásne spomienky. Je to odlišné od normálnej dovolenky. Bol to ajurvédsky pobyt. Išli sme tam na očistu organizmu – mentálnu aj fyzickú,” prezradí Tlučková u Marcina. Herečka má však z tohto pobytu aj poriadne nepríjemný zážitok.

Oslava 15. rokov natáčania komediálneho seriálu "Susedia" v Bratislave. Na snímke Zuzana Tlučková. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Pili sme tam taký drink – volali sme to žabí sliz. Bolo nám zakázané hýbať sa a povedali nám, aby sme boli blízko pri toalete,” hovorí a všetkým musí byť jasné, čo nasledovalo. „Vypila si to?” opýtal sa jej Marcin. „Áno, vypila som to a bola som blízko pri toalete,” odpovedala mu. „Bolo to nutné,” povedala a pokračovala: „Bolo to husté,” povedala so smiechom a dodala: „Myslím, že som zaznamenala Guinnessov rekord, až sa zľakol aj doktor. Bola som na toalete asi 25-krát.” "Aha, tak už viem, prečo sa to koná na Srí Lanke," vtipkoval Marcin. Neskoro večer si môžete pozrieť už v sobotu na Jednotke.

